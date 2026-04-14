Cantine Goretti protagonista a Vinitaly 2026: presentata linea ‘Punto Fermo’

Oltre alla presentazione delle nuove annate, l’azienda ha celebrato il riconoscimento ‘Tre Bicchieri’ del Gambero Rosso, assegnati al 100% Trebbiano Spoletino ‘Il Trebbio’

L’azienda umbra Cantine Goretti è stata tra i protagonisti di Vinitaly 2026, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il mondo del vino. Un’edizione particolarmente significativa e ricca di novità in cui l’azienda ha potuto confermare il proprio impegno nella valorizzazione del territorio, nella continua ricerca e sperimentazione.

“L’edizione di quest’anno – hanno dichiarato dall’azienda – si è rivelata molto interessante, sia per l’ampia partecipazione di operatori e appassionati, sia per i momenti di rilievo che ci hanno visto protagonisti con le cantine della Famiglia Goretti di Perugia e Montefalco”.

Grande attenzione è stata dedicata alla presentazione ufficiale della nuova linea ‘Punto Fermo’, un progetto che esprime in maniera autentica l’identità del territorio attraverso tre vini distintivi: un 100% Sangiovese, un 100% Grechetto e un Rosato Umbria. Una linea voluta per raccontare, con carattere e coerenza, le radici umbre e la visione contemporanea della cantina, “una nuova linea, essenziale, autentica, decisa”, hanno spiegato dall’azienda.

Oltre alla presentazione delle nuove annate, Cantine Goretti ha celebrato un importante riconoscimento, i Tre Bicchieri del Gambero Rosso assegnati al 100% Trebbiano Spoletino, ‘Il Trebbio’.