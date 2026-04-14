‘Caldese Experience’: al Caldese Horse Academy una giornata tra natura e animali

Da Centro equestre a struttura multiservizi, con l’introduzione di Interventi assistiti con animali (IAA). Domenica 19 aprile dalle 10 attività per famiglie, battesimo della sella, laboratori e consulenze con esperti

Domenica19 aprile, a partire dalle 10, il Caldese Horse Academy di Città di Castello apre le porte a ‘Caldese Experience’, un evento dedicato alla scoperta del legame profondo tra uomo e animali. La manifestazione sarà il palco per presentare anche le nuove attività del centro, con progetti rivolti alla comunità nel settore sociale e del benessere. La giornata segnerà il debutto ufficiale della scuderia come Centro per gli Interventi assistiti con gli animali (IAA), comunemente noti come Pet Therapy. Grazie a un team multidisciplinare, la struttura si pone come punto di riferimento, nel Tifernate, per percorsi che mettono al centro il benessere della persona attraverso la relazione con l’animale. Fiore all’occhiello della giornata sarà la presentazione di ‘Equilibri Equini’, un progetto innovativo, già sperimentato alla Scuderia Valmarino di Corciano, rivolto a bambini nello spettro autistico. Il progetto mira a favorire la socializzazione, la comunicazione e la gestione emotiva attraverso il contatto guidato con il cavallo, in un ambiente protetto e stimolante.

Il ‘Caldese Experience’ non sarà solo un momento istituzionale, ma una vera festa per le famiglie. Durante l’intera giornata sarà possibile conoscere gli animali: avvicinarsi in totale sicurezza ai cavalli della scuderia, seguiti da istruttori e tecnici qualificati, e avere informazioni sugli IAA con i cani. I più piccoli potranno fare battesimo della sella e vivere l’emozione della loro prima ‘passeggiata’ a cavallo all’interno del maneggio, mentre operatori IAA e istruttori saranno a disposizione per spiegare i benefici della relazione con il cavallo e il cane, e orientare le famiglie sui percorsi più adatti. Infine, in club house si potrà partecipare a esperienze laboratoriali fatte di odori e sapori autentici, guidati dalle sapienti mani di esperti artigiani. “Vogliamo che la nostra scuderia – spieghino gli organizzatori – diventi un luogo dove l’inclusione è di casa e dove il cavallo possa esprimere tutto il suo potenziale come mediatore di benessere”. L’ingresso all’iniziativa è libero. Presente punto ristoro.

Per informazioni e contatti: contatti@qualozoccolo.com; 3534882060.