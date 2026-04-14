Il nuovo T-Roc sbarca a Foligno: musica e tecnologia negli autocentri Giustozzi

Dopo il successo del T-Roc party a Perugia, serata esclusiva organizzata nello showroom Autocentri Giustozzi per il ‘reveal’ del nuovo Volkswagen T-Roc, anche lo showroom di Foligno ha organizzato un evento a cui hanno preso parte tanti clienti e appassionati del marchio tedesco che si sono ritrovati nella sede di via Polanga per l’Aperi-Roc. Il suv più rock e confident della gamma Volkswagen si è reinventato ed ha stupito tutti, ancora una volta: ad animare la serata la musica dei Diana Band, per un live che ha fatto cantare e ballare tutti accanto al d-jset con una selezione musicale rock a sottolineare il design deciso, le dotazioni evolute e le tecnologie intelligenti della vettura dal ‘carattere forte e anima ibrida’, come recita il claim che accompagna Volkswagen T-Roc. E poi food and drink, gadget personalizzati, offerte dedicate e proposte di test drive da effettuare nei prossimi giorni per provare tutte le emozioni che questa nuova vettura può regalare.

“Dopo ben 8 anni di successi e record di vendite – ha dichiarato Andrea Tiberti, responsabile di filiale –, il suv più ‘born confident’ della gamma Volkswagen si è completamente rinnovato. Le novità riguardano le motorizzazioni che diventano mild hybrid 1.5 turbo da 115 cavalli e da 150 cavalli; inoltre, T-Roc è cresciuta in lunghezza di circa di 13 centimetri, migliorando la sua abitabilità interna, oltre al bagagliaio che è diventato di 475 litri, 30 in più della versione precedente. La vettura è disponibile in tre allestimenti, la versione di ingresso ‘Life’, l’elegante e raffinata ‘Style’ e la più sportiva e grintosa R-line disponibile nella motorizzazione da 150 cavalli”.

“Abbiamo voluto regalare ai nostri ospiti una serata diversa dal solito – ha commentato Daniele Lillocci, consulente alla vendita Volkswagen e product Genius Volkswagen per Autocentri Giustozzi –. Un evento conviviale e di divertimento da vivere tutti insieme, sottolineato dalle note della Diana band e da atmosfere rock, unite all’ottimo catering dell’azienda Muzzi di Foligno”.