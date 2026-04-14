Atletica Perugia: upgrade con Enel, nuova energia per progetti e innovazione

Borse di studio, premialità, formazione, progetto scuole

Perugia, 14 aprile 2026 – Presentata questa mattina presso la nuova “sala meeting” della società biancorossa la partnership con Enel nell’ambito del progetto “Atletica Perugia Upgrade”. Presenti l’assessore allo sport del Comune di Perugia Pierluigi Vossi e il presidente del comitato regionale Fidal Umbria Fabio Pantalla, che hanno sottolineato la qualità del lavoro svolto dalla società perugina che si conferma con la presentazione di questa nuova partnership.

Enel sostiene Atletica Perugia e ne promuove l’attività quale partner in occasione del V° Criterium Nazionale Csen di Atletica leggera, che si terrà a Perugia domenica 19 aprile nello storico impianto di atletica Santa Giuliana. Prevista la partecipazione di centinaia di atleti da molte regioni, per tutte le categorie, dal settore promozionale, ai senior passando per le categorie assolute. Per l’occasione Enel ha indetto due borse di studio per le due migliori prestazioni tecniche, maschile e femminile, per gli studenti / atleti della società perugina.

Il progetto “Upgrade” segna un’ulteriore tappa nella crescita della società che intende sostenere tecnici ed atleti con borse di studio, un budget dedicato alle premialità continuando ad investire in eventi di alta formazione e nelle scuole affinché sempre più giovani possano avvicinarsi ed innamorarsi dell’Atletica. Un “Upgrade” che prevede la costituzione di una associazione aperta a tutti coloro che intendono contribuire al progetto sportivo Atletica Perugia mettendo in rete famiglie, tecnici, dirigenti, enti e partner attratti dal percorso fatto dalla società in questi tre anni di vita.

L’obiettivo è costruire insieme un modello di società sportiva sempre più qualificato in grado di sostenere gli atleti e valorizzare le competenze dei tecnici e dei dirigenti dando un contributo anche organizzativo al Comitato Regionale Fidal Umbria che, di fatti, ha affidato ad Atletica Perugia anche i prossimi campionati regionali in programma a maggio nell’impianto del Santa Giuliana.