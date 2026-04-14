Sabato 18 e domenica 19 aprile torna PgComix

Cosplay, gaming, musica, fumetti e libri all’insegna dell’inclusione sociale

Sabato 18 aprile alle 9, in piazza Umbria Jazz, taglio del nastro per PgComix 2026. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, in programma anche domenica 19 (sempre con orario 9-19), “si pone ormai come consolidata tradizione cittadina, provinciale e regionale ed è uno tra i più importanti eventi che nel territorio promuovono inclusione ed emancipazione di persone adulte neurodivergenti, per lo più nello spettro autistico”. A sottolinearlo è stata Valentina Iacucci, presidente de La Brigata indipendente, affiancata dalla vicepresidente Valentina Cimbali, alla conferenza stampa di presentazione alla quale hanno partecipato anche la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera presso la Biblioteca delle Nuvole.

“PgComix – ha aggiunto Iacucci – ha uno scopo primario, anche se non unico: l’inclusione sociale realizzata da chi che ne ha bisogno. Un modo per spingere la società a cambiare sguardo verso una delle fasce più fragili della popolazione. Per questo sono i soci de La Brigata Indipendente Aps a pensare, progettare e realizzare l’evento per donarlo a tutti, nessuno escluso”.

Mirko Tardioli, organizzatore dell’evento per La Brigata Indipendente, ha spiegato: “Grazie al lavoro di persone di norma relegate ai margini, il tessuto economico produttivo locale trova spazi gratuiti in cui potersi promuovere avendo a disposizione un evento expo in cui farlo in piena città e senza canoni di affitto. Chi vorrà potrà partecipare ai costi dell’evento su base volontaria, con una donazione senza alcun canone definito. Questo permette a tante attività giovani di disporre serenamente di uno stand senza il timore e il peso di un carico economico obbligatorio. Così la fragilità mostra la sua forza alla società rendendosi parte e partecipe del tessuto produttivo locale”.

L’assessora Spera ha sottolineato che “PgComix riesce a unire divertimento e aggregazione grazie a un’associazione che è un modello in città e non solo. Promuovere opportunità lavorative e di socialità per giovani nello spettro dell’autismo serve a favorire il loro protagonismo effettivo e a ribadire l’importanza del loro apporto nella comunità in cui vivono”.

“Iniziative come queste – ha affermato la sindaca Ferdinandi – sono perfettamente in linea con il cambio di passo che abbiamo voluto imprimere alle politiche sociali insieme all’assessora Spera. E’ una gioia e un orgoglio enorme per Perugia contare su associazioni così capaci e coerenti nel far comprendere alle nostre comunità il vero significato della inclusione. Lo dico anche da delegata di Anci nazionale a questo ambito. Realtà come la Brigata indipendente sono la rappresentazione concreta dei diritti previsti dall’Agenda Onu e di quanto ci indica la stessa Costituzione italiana in tema di rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana. Le tante iniziative messe in campo dall’associazione, dove sono le persone che in genere la società tende a escludere a offrire inclusione, ci ricordano che la disabilità non è una caratteristica individuale ma che emerge in relazione a un ambiente. Grazie perché siete attenti non solo ai bisogni, ma anche ai sogni e alle potenzialità di tanti ragazzi. Così educate lo sguardo della città al rispetto più autentico dell’essere umano”.

IL PROGRAMMA

All’interno della tendostruttura che sarà allestita in piazzale Umbria Jazz, ci saranno 60 stand, molti dei quali con giovani artisti locali dell’ambito dei fumetti, e l’area dei panel tematici dedicati al gaming, alla musica, al fumetto e ai libri. Sempre qui si svolgeranno i tornei di giochi di ruolo e da tavolo. All’esterno, sono previsti il palco per i concerti di band locali e l’area delle rievocazioni storiche dedicate ai duelli medievali. Elemento clou sarà il contest Cosplay alle 16 di domenica 19.

Tra le novità in programma è in arrivo la Fagottaiola. “Assisteremo alla nascita di una nuova tradizione che definisce l’appartenenza culturale di PgComix alla nostra città – spiegano gli organizzatori -. La Fagottaiola ha origine dall’unione di tradizioni antiche e moderne: la storica tenzone popolare della ‘sassaiola’ e il più moderno alimento perugino ‘il fagotto’. Nella prima edizione si sfideranno cinque campioni, donne e uomini che dopo essere stati selezionati da una giuria popolare, affronteranno il loro destino che si paleserà in otto temibili fagotti. Ogni campione avrà la sua medaglia per il coraggio dimostrato nell’affrontare questa sfida eroica e il vincitore sarà quel campione che avendo finito prima degli altri saprà condurre tutti al successo incitandoli e sostenendoli come fanno i veri eroi, non vincendo sugli altri ma trascinando tutti al traguardo”.