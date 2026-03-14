Assisi: Enel rinnova rete elettrica, investimento di 500mila euro

Assisi (Pg), 14 marzo 2026 – Assisi, terra di luce celeste, fede e speranza, brilla anche per la luce terrena: E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, infatti, ha avviato una serie di importanti interventi sul territorio comunale grazie al Progetto Resilienza – Cluster Assisi 2026, che mira a rendere il sistema elettrico sempre più efficiente, sicuro e resistente alle sollecitazioni esterne, a partire dai fenomeni climatici estremi e dalle calamità legate al maltempo ormai sempre più frequenti.

Il piano, che ha preso il via con l’inizio del 2026, è stato condiviso in un incontro tecnico tra l’azienda e i rappresentanti del Comune di Assisi. Si tratta di un investimento di 500mila euro che prevede la realizzazione di circa 2,5 km di nuova rete elettrica completamente interrata, con particolare riferimento all’area di Santa Maria degli Angeli, nella porzione compresa tra via Cimabue, via Becchetti, via del Risorgimento, via della Repubblica, via Aldo Moro e limitrofe. Gli interventi vengono eseguiti con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione, al decoro urbano e paesaggistico. A questo proposito, un’attenzione specifica viene dedicata alla gestione dei cantieri, che saranno caratterizzati da tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e da piani di ripristino puntuali. Le operazioni si concluderanno entro l’anno in corso.

Queste operazioni permetteranno anche di proseguire nella ‘magliatura’ della rete consolidando le richiusure in anello esistenti, ovvero reti elettriche automatizzate che, tramite le cabine e le nuove direttrici elettriche interconnesse, congiungono più linee in un ‘sistema a ragnatela’ e, in caso di disservizio a una di esse, isolano automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

Questa progettualità rientra piano di potenziamento del sistema elettrico umbro e fa parte di una più ampia programmazione a livello nazionale. L’Azienda, infatti, sta investendo per ottimizzare costantemente la resilienza e la sicurezza dei sistemi elettrici: si tratta di un modo innovativo di progettare la rete elettrica, in ottica di potenziamento e prevenzione attraverso l’analisi dei rischi climatici, l’uso di tecnologie digitali e interventi mirati su linee e impianti. L’obiettivo è rendere la rete più robusta e flessibile, capace di fronteggiare fenomeni estremi come il maltempo e le ondate di calore, al fine di garantire continuità del servizio a cittadini e imprese. Un impegno che si accompagna a quello di rendere la rete elettrica sempre più digitale e fattore abilitante di servizi innovativi e della transizione energetica, che passa dalla generazione distribuita con lo sviluppo delle rinnovabili, le smart grids e l’elettrificazione dei consumi.