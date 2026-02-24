Anteprima Vinyl Freaks: a Perugia tre giorni di musica, vinili e mercato agricolo

Perugia si prepara ad accogliere l’anteprima di Vinyl Freaks (la manifestazione si terrà il 30 e 31 Maggio 2026), in programma da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo nel quartiere di Borgo Sant’Angelo (zona Corso Garibalidi). Un’anteprima diffusa, realizzata da Assogaribaldi Aps, con il contributo di Regione Umbria, il patrocinio del Comune di Perugia e con il supporto delle attivita commerciali della zona, che coinvolgerà realtà associative, attività commerciali e spaziculturali del borgo, con la collaborazione speciale di CIA Umbria e Mercato agricolo dell’ArcoEtrusco. L’iniziativa rappresenta un momento di avvicinamento al festival di fine maggio e, al tempo stesso,un’occasione per valorizzare uno dei quartieri più vivi e dinamici della città, attraverso un programma che unisce musica in vinile, prodotti agricoli a filiera corta e cultura. Il primo appuntamento si terrà venerdì 27 febbraio, dalle 12 alle 15, in Piazza Puletti, dove sisvolge il Mercato agricolo dell’Arco Etrusco. L’iniziativa nasce in collaborazione con CIA Umbria, da sempre partner e realtà attiva del territorio. Il mercato rappresenta, infatti, un esempio concreto di rigenerazione urbana: un parcheggiotrasformato in piazza, una piazza diventata ogni venerdì luogo di incontro tra produttori locali ecittadini, con vendita diretta, filiera corta e iniziative a carattere sociale e divulgativo. Un modellovirtuoso di ripensamento dello spazio pubblico che mette al centro agricoltura di prossimità,comunità e qualità. Per l’occasione sarà organizzato un pranzo realizzato dai membri dell’associazione in collaborazione con i produttori del mercato, utilizzando esclusivamente i loro prodotti. Il momento conviviale sarà accompagnato da una selezione musicale in vinile a cura di TommyPilson, in un dialogo originale tra cultura del cibo e cultura musicale. La partecipazione di CIA Umbria sottolinea il valore dell’agricoltura locale non solo come comparto economico strategico per il territorio, ma anche come leva culturale e sociale capace di generare relazioni, presidio urbano e sviluppo sostenibile. Sabato 28 febbraio, dalle 20, la preview si sposta lungo la prima parte di Corso Garibaldi, dove i locali del quartiere proporranno un insieme di live all’interno delle proprie attività, trasformando il borgo in un percorso musicale diffuso. Un format che valorizza il tessuto commerciale e associativo locale, rafforzando l’identità culturale del quartiere e il suo ruolo di spazio di socialità.