Viabilità: senso unico alternato sulla SR 220 Pievaiola

Modifiche alla circolazione per lavori dal 26 febbraio

(Cittadino e Provincia) – Città della Pieve, 23 febbraio 2026 – Modifiche alla circolazione nel territorio del Comune di Città della Pieve. Dal 26 febbraio, lungo la SR 220 Pievaiola, dal Km 36+880 al Km 38+161, si viaggia a senso unico alternato regolato da semaforo per lavori di scavo finalizzati alla posa della fibra ottica.

A renderlo noto è il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia con apposita ordinanza. La disposizione sarà in vigore dalle ore 7 alle 18 dei giorni lavorativi fino al 1° giugno, e comunque fino al termine delle operazioni.