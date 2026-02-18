A Todi 1,6 milioni di euro dalla ricostruzione post-sisma

Finanziati cinque interventi, tre per chiese cimiteriali e due per immobili comunali. Interessate le frazioni di Torregentile, Vasciano, Cordigliano-Quadro e il centro storico cittadino

Sono in arrivo per Todi 1,6 milioni di euro dai fondi per la ricostruzione post-sisma. Sono destinati cinque diversi interventi per i quali il Comune aveva presentato documentata istanza al Commissario straordinario Guido Castelli. Il finanziamento permetterà il recupero della chiesa del cimitero di Vasciano, al quale sono destinati 295 mila euro, della chiesa del cimitero di Torregentile, destinataria di 279 mila euro, e della chiesa del cimitero di Quadro-Cordigliano per 210 mila euro. Ulteriori due interventi di consolidamento e riqualificazione riguarderanno due immobili di proprietà comunale in Via S. Filippo e Giacomo, per 317 mila euro, e in via S. Antonio per 460 mila euro.



L’Amministrazione comunale

– è il commento del Sindaco Antonino Ruggiano –

ha accolto la notizia con entusiasmo, visto che i nuovi finanziamenti in arrivo, oltre ad andare a risolvere situazioni da tempo attenzionate, rappresentano un riconoscimento concreto del lavoro serio, costante e approfondito svolto nella predisposizione dei progetti e nella interlocuzione istituzionale



Si tratta di interventi importanti per il patrimonio edilizio pubblico e religioso, localizzati sia nel centro storico e quindi a favore della sua rivitalizzazione, che nelle frazioni, andando così a rafforzare il senso di unione del territorio comunale e consentendo di restituire piena funzionalità e dignità a luoghi fortemente simbolici.



La ricostruzione

– evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri –

non è soltanto un insieme di cantieri e interventi infrastrutturali: è un processo complesso che restituisce sicurezza, fiducia e prospettiva alle comunità. In questo percorso, l’azione del Governo si sta distinguendo per determinazione, concretezza e capacità di ascolto



I cinque interventi appena finanziati fanno parte di una elenco più corposo che l’Amministrazione comunale di Todi ha sottoposto all’attenzione del Commissario straordinario alla ricostruzione, il senatore Guido Castelli, che messo al servizio la sua esperienza amministrativa e che ha una conoscenza diretta delle realtà locali.



L’Amministrazione comunale

– conclude il Sindaco Ruggiano –