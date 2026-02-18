Papigno, arrestato un 41enne ternano per spaccio di stupefacenti

Nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Terni, con permanenza domiciliare notturna e di presentazione alla polizia giudiziaria per 3 giorni a settimana

Nella serata di domenica i Carabinieri della Stazione di Papigno hanno tratto in arresto un 41enne ternano, gravato da precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nel corso di un servizio di pattuglia, i militari si sono imbattuti in un uomo in sella ad una bicicletta che, alla loro vista, si è disfatto del borsello che portava a tracolla gettandolo: il suo gesto non è però sfuggito agli operanti che, dopo aver fermato l’uomo e recuperato il borsello, hanno proceduto alla perquisizione personale rinvenendo, all’interno della tracollina, tre panetti di hashish del peso complessivo di circa 240 grammi. L’attività è stata poi estesa al domicilio del 41enne, dove sono stati rinvenuti ulteriori 4 grammi della medesima sostanza ed un bilancino di precisione.



Per l’uomo è scattato così l’arresto in flagranza di reato; su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni egli è stato associato ai domiciliari in attesa della sua presentazione all’udienza di convalida per direttissima, fissata dalla competente A.G. per la mattinata di lunedì, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Terni, con permanenza domiciliare notturna e di presentazione alla polizia giudiziaria per 3 giorni a settimana.



Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.