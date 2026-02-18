L’uomo di origini marocchine è ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata

I Carabinieri della Stazione di Perugia, con l’ausilio di militari della Squadra di Intervento Operativo (SIO) dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia, nei confronti di un 45enne, di origini marocchine, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla denuncia presentata da un 17enne presso la Stazione dei Carabinieri di Perugia. Il giovane ha riferito che, verso le 19:30 della fine di gennaio scorso, era stato avvicinato da uno sconosciuto in via Cortonese. L’uomo lo aveva seguito per un lungo tratto di strada rivolgendogli esplicite avance sessuali; nonostante la resistenza del minore, l’aggressore lo aveva costretto con la forza ad appoggiare la mano sulle proprie parti intime, Il ragazzo, dopo aver tentato invano di attirare l’attenzione dei passanti con il “Signal for Help” (il gesto antiviolenza), era riuscito ad allontanarsi, trovando rifugio all’interno di un esercizio commerciale della zona dove aveva ricevuto assistenza dal personale.

Le investigazioni, condotte dai Carabinieri della Stazione di Perugia, basate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza cittadina, testimonianze e riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, hanno consentito di individuare il soggetto ritenuto, allo stato delle indagini, presunto responsabile.

L’Ufficio, considerati i gravi indizi di colpevolezza e le pregresse vicende giudiziarie dell’indagato relative a plurimi reati anche contro la persona, e rilevato il suo stato di senza fissa dimora, ha ritenuto necessario chiedere l’applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, finalizzata ad evitare la commissione di ulteriori azioni della medesima indole.

Il Gip ha condiviso la prospettazione accusatoria ed ha emesso la misura, eseguita dai Carabinieri, nei confronti del destinatario che è stato rintracciato nelle vicinanze della Stazione ferroviaria di Perugia-Fontivegge.