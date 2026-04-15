Gli agenti del Commissariato e del COSC hanno incontrato 120 studenti per promuovere la cultura della legalità e l’uso consapevole dei social network

Qualche giorno fa, personale della Polizia di Stato di Foligno e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica hanno incontrato 120 alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “ITE Feliciano Scarpellini” di Foligno, nell’ambito di un’iniziativa dedicata ai temi del bullismo, del cyberbullismo, del rispetto reciproco e dell’educazione alla legalità.

Nel corso dell’incontro, gli operatori del Commissariato di P.S. e del C.O.S.C. hanno affrontato con i ragazzi argomenti particolarmente attuali e vicini alla loro quotidianità, soffermandosi sui comportamenti corretti da adottare nei rapporti interpersonali, sull’uso consapevole dei social network e degli strumenti digitali, nonché sulle conseguenze, anche giuridiche, di condotte offensive, vessatorie o denigratorie poste in essere in presenza o attraverso la Rete.

Con esempi concreti, momenti di confronto diretto e il coinvolgimento attivo degli studenti, l’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi connessi a fenomeni di prevaricazione e aggressività, valorizzando al contempo il rispetto reciproco, l’empatia e il senso di responsabilità individuale.

Gli incontri nelle scuole si inseriscono nel più ampio impegno della Polizia di Stato volto a rafforzare il dialogo con le giovani generazioni, nella consapevolezza che la prevenzione rappresenti uno strumento fondamentale per contrastare fenomeni che possono incidere profondamente sul benessere e sulla crescita dei ragazzi. Parlare con gli studenti di bullismo e cyberbullismo significa, infatti, fornire loro strumenti concreti per riconoscere comportamenti sbagliati, chiedere aiuto tempestivamente e comprendere che anche nel mondo digitale valgono le stesse regole di rispetto e tutela della persona che devono orientare la convivenza civile.

L’iniziativa conferma l’attenzione della Polizia di Stato verso il mondo della scuola, considerato luogo privilegiato di formazione, ascolto e prevenzione, nel quale promuovere una cultura della legalità fondata sul rispetto degli altri, sull’uso responsabile della tecnologia e sulla fiducia nelle istituzioni.

Continuerà nelle prossime settimane l’attività di formazione nelle scuole da parte degli uomini della Polizia di Stato di Foligno.