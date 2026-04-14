Vinitaly, Meloni allo stand Cotarella con Lollobrigida e Mazzi

Nel corso della sua visita al Vinitaly, questa mattina, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto tappa allo stand della Famiglia Cotarella, accompagnata dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e dal neo Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

Dopo un breve incontro con il giornalista Bruno Vespa, presente nello stesso spazio espositivo con il proprio brand, la Premier si è soffermata a colloquio con la famiglia Cotarella, incontrando anche Riccardo Chiasso Cotarella, figlio di Dominga, al quale ha voluto fare gli auguri per il suo recente ingresso in azienda.