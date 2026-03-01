Scontro frontale tra tre auto sulla SS 219: quattro feriti

Incidente stradale questa mattina lungo la SS 219, al chilometro 14, dove tre autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. A seguito dell’impatto, uno dei veicoli è finito nella scarpata sottostante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e all’estrazione di una donna rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo.

Il bilancio è di quattro feriti: una persona è stata trasportata in codice di massima urgenza con l’elisoccorso “Nibbio” all’ospedale di Perugia, mentre gli altri tre sono stati trasferiti dai sanitari del 118 all’ospedale di Branca.

Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di competenza.