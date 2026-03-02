Squadre di soccorso e Anas sul posto dopo l’uscita di strada di un mezzo pesante

Alle ore 8:30 squadra sede centrale intervenuta su RA6 direzione Bettolle, tra gli svincoli di Tuoro e Castiglione del Lago per incidente stradale. Un mezzo pesante che trasporta acqua è finito fuori strada. L’autista è stato estratto e consegnato al 118. Sul posto presenti inoltre Polizia stradale ed ANAS. Per la rimozione del mezzo è stato richiesto l’ausilio dell’autogru. Attualmente la circolazione è interrotta nel tratto di strada interessato, con uscita obbligatoria a Passignano ovest.