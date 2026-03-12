Questura di Perugia: chiusura al pubblico dell’Ufficio Immigrazione nella giornata di lunedì 23 marzo 2026

La Questura di Perugia informa gli utenti che, in occasione delle consultazioni per il Referendum Costituzionale previste per il 22 e 23 marzo 2026, lo sportello dell’Ufficio Immigrazione rimarrà chiuso al pubblico per l’intera giornata di lunedì 23 marzo 2026.
Tale chiusura temporanea si rende necessaria per le concomitanti esigenze organizzative e per l’impiego del personale nei servizi di ordine e sicurezza pubblica legati allo svolgimento del Referendum.
Al fine di limitare ogni possibile disagio e rassicurare l’utenza, si specifica che tutti gli utenti che avevano già fissato un appuntamento per la giornata del 23 marzo non perderanno il proprio turno.
Il personale dell’Ufficio Immigrazione sta già provvedendo a contattare direttamente e singolarmente gli interessati, tramite i recapiti forniti in fase di prenotazione, per comunicare la riprogrammazione dell’appuntamento in una nuova data ravvicinata.
Le ordinarie attività dell’Ufficio Immigrazione e la regolare ricezione del pubblico riprenderanno a partire da martedì 24 marzo 2026, secondo i consueti orari e le normali modalità di accesso disponibili al seguente link: https://docs.google.com/document/d/12h1y4hJDNt5qN2GSl3By4Ns3tz6d6UdA/edit?usp=sharing&ouid=105537986435638149742&rtpof=true&sd=true