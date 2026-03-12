Nasce a Perugia il “Festival del Pi Greco e della Matematica”



Uno dei linguaggi dell’universo diventa protagonista nel cuore dell’Umbria

In occasione della giornata mondiale del Pi Greco Day (14 marzo) si gettano le basi della prima edizione

In occasione del Pi Greco Day, la giornata mondiale (14 marzo) dedicata alla costante matematica più famosa al mondo, Perugia annuncia la nascita di un nuovo, ambizioso progetto culturale: il “Festival del Pi Greco e della Matematica”. L’iniziativa, ideata e organizzata da Archimede, getta oggi le sue basi in vista della prima edizione integrale prevista per il 2027, sulla quale l’organizzazione è già operativa (www.festivalpigrecomatematica.it). Il Festival si propone come uno spazio condiviso e divulgativo dove la matematica smette di essere una materia astratta per diventare racconto, esperienza e visione. Un contenitore aperto che si snoderà nel centro storico di Perugia tra convegni, giochi per bambini e per studenti, esibizioni, momenti di festa, e approfondimenti scientifici, coinvolgendo attivamente chi studia, ricerca, insegna o semplicemente usa la matematica in ogni istante della propria vita.

Una rete istituzionale d’eccellenza. Il progetto nasce sotto i migliori auspici, avendo già raccolto il sostegno e i patrocini del Comune di Perugia e della Provincia di Perugia, della Camera di Commercio dell’Umbria e del POST (Perugia Officina Scienza e Tecnologia). Fondamentale la collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Perugia, attraverso il Dipartimento di Matematica e Informatica, e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. A questi si affiancano i consensi di altri enti strategici come, l’Adisu Umbria, l’Università dei Sapori, e tante altre importanti istituzioni del territorio come le Fondazioni culturali e bancarie, e le associazioni che saranno attori protagonisti delle giornate di divulgazione scientifica in città.

Il “Manifesto” del Festival: un linguaggio, infinite declinazioni. L’essenza dell’iniziativa è racchiusa nel suo Manifesto, che celebra la matematica come il linguaggio invisibile che struttura la nostra realtà: “La matematica è ovunque. Il Festival la mette al centro e la rende protagonista. È il linguaggio che struttura le Scienze, la Tecnologia, la gestione sostenibile dell’Ambiente, l’Arte, la Musica, il Cinema e le Arti Visive, la Cucina e l’Innovazione. Dietro ogni innovazione c’è un modello, un algoritmo, una struttura. Il Festival ne fa emergere lo spirito emozionale, celebrandola come patrimonio culturale condiviso e chiave di lettura del mondo”.

Verso il 2027. Il percorso che inizia oggi mira a costruire un evento interdisciplinare capace di parlare a tutti. Dalle applicazioni più tecniche – come Aerospazio, Cybersecurity, Intelligenza Artificiale e Medicina – a quelle più quotidiane e multisensoriali legate allo Sport, alla Musica e al Cibo, la matematica verrà esplorata come il vero motore del futuro. Si apriranno spazi in modo che tutti possano toccare con mano i frutti dell’evoluzione tecnologica con esposizioni e spazi esperienziali gestiti dalle aziende più innovative del panorama regionale e nazionale. Perugia si prepara, dunque, a diventare la capitale di un sapere che non divide, ma unisce, trasformando i numeri in emozioni e la logica in spettacolo. Una nuova forma con cui presentarsi alla società ed ai visitatori di questa nostra stupenda città.