Perugia, sicurezza stradale, concluso il progetto della Provincia

Austi Loser campione della Sir Susa Safety Perugia premia i migliori video realizzati dai ragazzi sulla sicurezza stradale

Grande partecipazione per la chiusura del progetto “I tuoi Sogni viaggiano con te! Guida in Sicurezza”. L’iniziativa ha beneficiato del finanziamento dell’Unione Province d’Italia (UPI) ed è parte integrante del programma “Mobilità Sicura”, promosso in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Antidroga, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e la stessa UPI.

L’obiettivo del progetto è promuovere comportamenti responsabili alla guida per dimezzare il numero di vittime e feriti gravi entro il 2030. Alla mattinata conclusiva hanno partecipato i numerosi partner dell’iniziativa: la Prefettura di Perugia, il Ser.T., l’Asl Umbria 1, l’ACI, l’Università di Perugia, l’Associazione Nazionale Familiari e Vittime della Strada, l’Autodromo dell’Umbria e diverse autoscuole locali.

Testimonial della giornata è stato il centrale argentino della Sir Susa Safety Perugia, Austin Loser (classe 1997), che ha premiato i video realizzati con impegno dai ragazzi. Durante l’evento, alla società Sir Susa Safety Perugia è stato consegnato un assegno di 2.500 euro per la partecipazione; la società ha annunciato che devolverà l’intera somma all’Associazione Familiari e Vittime della Strada. Il progetto ha coinvolto 20 Istituti Scolastici su tutto il territorio provinciale, raggiungendo un totale di 1.900 studenti.

Gli interventi istituzionali

Riccardo Vescovi, Vicepresidente della Provincia di Perugia, si è rivolto direttamente ai giovani: “Voi valete tantissimo, siete un patrimonio inestimabile per questo abbiamo realizzato questo progetto sulla sicurezza stradale. Tra di voi ci saranno i futuri medici, professori, infermieri e professionisti; non possiamo permetterci di perdere nessuno di voi per motivi evitabili.”

La Vice Prefetto Francesca Saladino ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole: “Siete i custodi della vostra vita e di quella degli altri. Sono rimasta colpita dai vostri video per il linguaggio efficace e il messaggio trasmesso.”

La Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti si è detta molto soddisfatta di vedere i ragazzi all’opera nella realizzazione dei video e nell’apprendimento di come si guida in sicurezza. La polizia Provinciale è un corpo che non in tutte le province è sopravvissuto alla riforma Delrio, che ha depotenziato le Province, Ente invece importantissimo che gestisce strade regionali e provinciali e molti Istituti secondari di secondo grado. “Voi ragazzi avete lavorato oggi – ha continuato Proietti – sulla consapevolezza del rischio legato alle scelte quando si guida un mezzo. La sicurezza stradale è altrettanto importante e la Regione sta lavorando con la Provincia di Perugia per renderle sempre più sicure le strade provinciali e regionali, attraverso finanziamenti utili alla messa in sicurezza delle strade.

Francesco Grilli il segretario e direttore generale della Provincia di Perugia, nel suo saluto ha voluto ringraziare il corpo della polizia provinciale e da motociclisti ha rinnovato a tenere alta l’attenzione ancora di più sulle due ruote.

Isabella Corvino (Università di Perugia e ANCI) ha poi condiviso un dato allarmante: “Ogni anno in Italia scompaiono 3.000 persone per incidenti stradali: è come se un intero paese dell’Umbria venisse cancellato da una bomba. Non possiamo ignorarlo.”

Francesca Bagianti Vicepresidente di ACI ha ricordato come ACI mette al centro i ragazzi attraverso dei corsi sulla sicurezza stradale. Con i vostri video abbiamo capito che il messaggio è passato vuol dire che il progetto ha dato i giusti risultati.

Battistelli Roberto Presidente dell’Autodromo Nazionale dell’Umbria è uno strumento a disposizione delle istituzioni, non solo un luogo di velocità e della competizione ma di formazione sulla sicurezza.

Patrizia Ramponi dell’Associazione Nazionale familiari e vittime della strada con un sentito intervento ha raccontato la storia di suo figlio Andrea Vittima di un incidente stradale in cui un automobilista non ha rispettato il codice della strada, esortando gli studenti a ricordare che i loro sogni viaggiano con loro e in un momento, per una disattenzione la vita può cambiare radicalmente per loro e per i loro familiari.

A chiudere è stata Ketti Amantini dell’USL Umbria 1 e tutti i collaboratori che insieme hanno messo in campo un gioco di squadra entrando nelle scuole per fare lezioni ai ragazzi sull’uso di stupefacenti.

Il comandante della Polizia Provinciale Stefano Tofoni rileggendo la campagna del progetto ha formulato uno slogan preciso e chiaro: “Noi abbiamo fatto un gioco di squadra per far crescere la cultura della sicurezza stradale, affinché i vostri sogni possano viaggiare sempre con voi”.

Ketti Amantini (USL Umbria 1) ha infine illustrato il lavoro di squadra svolto nelle scuole sulla prevenzione dell’uso di stupefacenti.

I vincitori

Tra i numerosi video presentati, ne sono stati selezionati cinque, ciascuno premiato con 500 euro (da spendere per la classe) e, tramite estrazione, un corso di sicurezza stradale offerto dall’ACI. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno uno sconto del 20% su futuri corsi di guida sicura.

Gli istituti premiati:

Classe 5 CAT – Istituto Omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia (Norcia)

Classe 4 CL – Liceo Classico “Federico Frezzi – Beata Angela” (Foligno)

Classe 4 CAT – Istituto Omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia (Norcia)

Classe 5 TUR – Istituto Omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia (Norcia)

Classe 4 AC – Liceo Classico “Federico Frezzi – Beata Angela” (Foligno)

L’ultimo video citato (Classe 4 AC di Foligno) sarà inviato al Ministero dei Trasporti per essere valutato per la Campagna Nazionale di sicurezza stradale del prossimo settembre.