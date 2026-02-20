Perugia aderisce alla “Giornata regionale della Partita Applaudita”. Sport, educazione e rispetto

Promosso dal Comitato Regionale Umbria FIGC – Lega Nazionale Dilettanti e dall’Associazione Calcio Fair Play, con ANCI

Il Comune di Perugia parteciperà al progetto “Giornata regionale della Partita Applaudita”, in programma il 21 e 22 febbraio 2026, promosso dal Comitato Regionale Umbria FIGC – Lega Nazionale Dilettanti e dall’Associazione Calcio Fair Play, con la collaborazione di ANCI.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di rafforzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione, rispetto e crescita educativa per ragazze e ragazzi, promuovendo una cultura sportiva fondata su lealtà, fair play e partecipazione consapevole.

Il progetto rappresenta un impegno condiviso tra istituzioni sportive e Comuni, volto a valorizzare il calcio giovanile come occasione formativa e sociale, oltre che sportiva.

Saranno coinvolte tutte le gare di calcio della categoria Giovanissimi Under 14 che si svolgeranno negli impianti comunali, con la partecipazione attiva delle società sportive del territorio e del pubblico presente sugli spalti. Gli spettatori saranno chiamati a sostenere le squadre ed esprimere le proprie emozioni esclusivamente attraverso l’applauso, evitando urla, proteste o comportamenti offensivi, per offrire ai giovani atleti un esempio positivo e rispettoso.

«Lo sport – dichiara Pierluigi Vossi, Assessore allo Sport del Comune di Perugia – è uno straordinario strumento educativo e sociale. Con l’adesione alla Giornata regionale della Partita Applaudita vogliamo ribadire che il calcio giovanile e lo sport in generale devono essere prima di tutto luoghi di crescita, di rispetto delle regole e delle persone. Invitare il pubblico a sostenere i ragazzi solo con l’applauso significa promuovere un modello di tifo sano e responsabile, capace di trasmettere valori positivi alle nuove generazioni e di rafforzare il ruolo delle società sportive come presidi educativi del territorio».

Attraverso la “Partita Applaudita”, il Comune di Perugia conferma il proprio impegno nella promozione di uno sport educativo, inclusivo e orientato ai valori del rispetto reciproco e della correttezza.