Vitali (FdI): “Case popolari, scelta ideologica della sinistra che manca di rispetto alle famiglie oneste”

Filippo Vitali, Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Città di Perugia dichiara che

“La riforma dell’edilizia residenziale pubblica approvata dalla maggioranza di sinistra della Regione Umbria pone interrogativi molto seri. È doveroso chiedersi, prima di tutto, quale sia la ratio politica e culturale che porta ad eliminare requisiti come la residenza prolungata e l’incensuratezza per l’accesso alle case popolari”

“Comprendiamo il richiamo ai principi costituzionali e al reinserimento sociale di chi ha saldato il proprio debito con la giustizia – prosegue Vitali – ma non possiamo accettare che si metta sullo stesso piano chi ha sempre rispettato le regole e chi le ha violate. In Umbria ci sono oltre 4.000 famiglie in graduatoria per un alloggio popolare, circa 800 solo a Perugia: famiglie che lavorano, pagano le tasse e attendono da anni una risposta”.

“Il rischio concreto – evidenzia – è quello di lanciare un messaggio profondamente sbagliato: che il rispetto delle regole non costituisca più un elemento qualificante nell’accesso a un bene pubblico in condizioni di scarsità come la casa. Le famiglie italiane oneste, che ogni giorno fanno sacrifici per arrivare a fine mese, meritano priorità e tutela”.

“Fratelli d’Italia continuerà a difendere un principio semplice ma fondamentale: solidarietà sì, ma senza sacrificare sicurezza, equità sociale e rispetto per chi ha sempre agito nella legalità. Su questi temi non servono scelte ideologiche, ma buon senso e responsabilità istituzionale”, conclude Vitali.