Montecchio: il Maresciallo Ordinario Vittorio Fabrizio Forte è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri

Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Montecchio, Maresciallo Ordinario Vittorio Fabrizio Forte.

Foggiano di origine, 36enne, Forte ha iniziato la carriera militare nel 2009 nell’Esercito Italiano presso il 21° Reggimento Artiglieria Terrestre di Foggia, per poi arruolarsi nell’Arma nel 2010 come Carabiniere Effettivo presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (CA). L’anno successivo, al termine del periodo di formazione, è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Roma – Tomba di Nerone; vincitore di concorso per Allievi Marescialli, dal 2015 al 2018 ha frequentato prima la Scuola Marescialli di Velletri e, successivamente, l’omologa sede addestrativa di Firenze, conseguendo la laurea triennale in “Scienze Giuridiche per la Sicurezza” col massimo dei voti. Al termine del percorso formativo, nel 2018, l’approdo in Umbria, alla Stazione Carabinieri di Terni in qualità di Sottufficiale in sottordine, incarico che ha rivestito fino al 2022 allorquando, dopo aver conseguito la qualifica di Negoziatore di 1° livello, è stato assegnato al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Terni, occupandosi di attività informative ed investigative di elevato spessore. Dal 2023 ha poi prestato servizio all’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Amelia fino al recente trasferimento al comando del presidio di Montecchio.

All’atto del suo insediamento, il Maresciallo Forte, che si è detto onorato del prestigioso incarico, al servizio della comunità di Montecchio per garantirne la sicurezza ed assolvere la funzione primaria di rassicurazione sociale, ha ricevuto il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte del Sindaco Federico Gori.