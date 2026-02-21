Tir incastrato in una strettoia, intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti nel comune di Nocera Umbra, nella frazione Isola, per il recupero di un tir rimasto incastrato in una strettoia tra un’abitazione e la vecchia chiesa del paese.
Le lunghe operazioni hanno richiesto anche l’intervento dell’autogru dei Vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Perugia.
Per motivi di sicurezza sono stati fatti evacuare dall’abitazione adiacente al mezzo, che ne bloccava quasi totalmente l’ingresso, una giovane donna e due bambini piccoli.