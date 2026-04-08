Metrobus Perugia, modifiche alla viabilità

Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Metrobus nell’area di via Strozzacapponi, è stata adottata l’ordinanza n. 345 del 27 febbraio 2026 che prevede alcuni provvedimenti sulla circolazione.

Gli stessi saranno in vigore fino al 30 maggio e prevedono quanto segue:

1.Deviazione del tracciato veicolare all’interno della rotatoria di via Strozzacapponi posta in prossimità del civ. 263;

2. Divieto di transito in via Strozzacapponi, nel tratto compreso fra il civ. 263 e il civ. 168/g (intersezione con via Pievaiola);

3. In deroga al provvedimento di cui al punto 2) sono autorizzati al transito i veicoli di pubblico interesse e i veicoli dei residenti del tratto interdetto;

4. Senso unico di marcia in via Strozzacapponi, nel tratto compreso fra il civ. 263 e il civ. 168/g (intersezione con via Pievaiola), secondo questo senso di marcia. La disciplina della circolazione in senso unico di marcia è riservata ai veicoli oggetto di deroga di cui al precedente punto 3);

5. Obbligo di dare la precedenza e obbligo di direzione a destra (direzione San Sisto) per i veicoli in uscita dal tratto di via Strozzacapponi posto a senso unico di marcia di cui al precedente punto 4), all’intersezione con via Pievaiola;

6. Obbligo di direzione diritto per tutte le categorie di veicoli in via Pievaiola, all’intersezione con il tratto di via Strozzacapponi ove è istituito il senso unico di marcia di cui al precedente punto 4);

7. Soppressione di n. 3 fermate del trasporto pubblico di linea in via Strozzacapponi, nel tratto a senso unico di cui al precedente punto 4);

8. Istituzione di n. 1 fermata del trasporto pubblico di linea sul lato destro del tracciato di collegamento fra via Pievaiola (rotatoria Carlo Alberto dalla Chiesa) e via Strozzacapponi;

9. Disciplina a lampeggio nelle 24 ore dell’impianto semaforico presente in via Pievaiola all’intersezione con via Strozzacapponi;

10. Obbligo per l’Impresa esecutrice di apporre idonea segnaletica indicante tutti i provvedimenti di cui ai punti precedenti, la segnaletica di pericolo che evidenzi la modifica della circolazione e i percorsi alternativi in tutte le vie adducenti il tratto interdetto con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dei lavori;

11. Limite massimo di velocità di 30 Km/h in via Strozzacapponi, nei tratti interessati dai lavori e in quelli ad essi adducenti