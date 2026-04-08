Metrobus Perugia, modifiche alla viabilità

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Metrobus Perugia, modifiche alla viabilità
 

Nuove ordinanze allo scopo di consentire la prosecuzione dei lavori

   

Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Metrobus nell’area di via Strozzacapponi, è stata adottata l’ordinanza n. 345 del 27 febbraio 2026 che prevede alcuni provvedimenti sulla circolazione.

Gli stessi saranno in vigore fino al 30 maggio e prevedono quanto segue:

1.Deviazione del tracciato veicolare all’interno della rotatoria di via Strozzacapponi posta in prossimità del civ. 263;

2. Divieto di transito in via Strozzacapponi, nel tratto compreso fra il civ. 263 e il civ. 168/g (intersezione con via Pievaiola);

3. In deroga al provvedimento di cui al punto 2) sono autorizzati al transito i veicoli di pubblico interesse e i veicoli dei residenti del tratto interdetto;

4. Senso unico di marcia in via Strozzacapponi, nel tratto compreso fra il civ. 263 e il civ. 168/g (intersezione con via Pievaiola), secondo questo senso di marcia. La disciplina della circolazione in senso unico di marcia è riservata ai veicoli oggetto di deroga di cui al precedente punto 3);

5. Obbligo di dare la precedenza e obbligo di direzione a destra (direzione San Sisto) per i veicoli in uscita dal tratto di via Strozzacapponi posto a senso unico di marcia di cui al precedente punto 4), all’intersezione con via Pievaiola;

6. Obbligo di direzione diritto per tutte le categorie di veicoli in via Pievaiola, all’intersezione con il tratto di via Strozzacapponi ove è istituito il senso unico di marcia di cui al precedente punto 4);

7. Soppressione di n. 3 fermate del trasporto pubblico di linea in via Strozzacapponi, nel tratto a senso unico di cui al precedente punto 4);

8. Istituzione di n. 1 fermata del trasporto pubblico di linea sul lato destro del tracciato di collegamento fra via Pievaiola (rotatoria Carlo Alberto dalla Chiesa) e via Strozzacapponi;

9. Disciplina a lampeggio nelle 24 ore dell’impianto semaforico presente in via Pievaiola all’intersezione con via Strozzacapponi;

10. Obbligo per l’Impresa esecutrice di apporre idonea segnaletica indicante tutti i provvedimenti di cui ai punti precedenti, la segnaletica di pericolo che evidenzi la modifica della circolazione e i percorsi alternativi in tutte le vie adducenti il tratto interdetto con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dei lavori;

11. Limite massimo di velocità di 30 Km/h in via Strozzacapponi, nei tratti interessati dai lavori e in quelli ad essi adducenti

 

 

         

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