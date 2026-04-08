I Tesori di Gran Tour Perugia: da Giotto alla Storia di Luisa Spagnoli

Un viaggio unico tra le opere della Galleria Nazionale, l’inedita visita a San Prospero e il racconto della donna che inventò il Bacio

Un viaggio tra l’arte rivoluzionaria del Trecento, l’inedita visita alla chiesa di San Prospero, finora chiusa al pubblico, la Basilica di San Domenico con il museo di Papa Benedetto XI e la storia d’amore tra Giovanni Buitoni e Luisa Spagnoli, per i prossimi appuntamenti culturali in compagnia di Gran Tour Perugia.

Si inizia venerdì 10 aprile alle 17 con la visita alla mostra “Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento” alla Galleria Nazionale dell’Umbria. L’esposizione racconta uno dei momenti più decisivi della storia dell’arte italiana: l’incontro tra il carisma spirituale del Santo e il genio di Giotto di Bondone. Il percorso riunisce oltre sessanta opere, tra tavole dipinte, croci, polittici e manoscritti miniati, restituendo il clima straordinario di quegli anni. Accanto a Giotto emergono, nel secondo decennio del Trecento, due grandi maestri senesi: Simone Martini, interprete di un’eleganza gotica raffinatissima, e Pietro Lorenzetti, capace di una narrazione intensa e drammatica. Le loro opere, realizzate negli anni dell’attività ad Assisi, testimoniano la vitalità del cantiere francescano e la ricchezza di soluzioni figurative sperimentate nella Basilica. Ad accompagnare il viaggio in questa mostra realizzata in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi sarà la guida Alice Coli. Costo della visita guidata euro 25 (comprensivo di ingresso alla mostra e auricolari obbligatori)

· La visita guidata si terrà tutti i venerdì alle 17 fino al prossimo 12 giugno

Sabato 11 aprile alle 16 visita guidata alla scoperta della chiesa di San Prospero, luogo nascosto nelle vicinanze della scuola don Bosco, mai aperta al pubblico finora. Lunga, stretta e alta, è tra le chiese più antiche del capoluogo umbro, situata lungo uno stretto crinale che risale ripido verso il borgo di Porta Eburnea. Grazie a questa apertura eccezionale, ci si avvicinerà alla sua storia, osservando da vicino i preziosi cicli di affreschi trecenteschi – un vero e proprio ponte tra arte classica e bizantina – e il famosissimo Ciborio, risalente all’ottavo secolo.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni

Infine, domenica 12 aprile alle 10.30 spazio a “Una storia lunga un Bacio. L’amore di Giovanni e Luisa”, visita guidata incentrata sulla storia d’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, nata nel primo laboratorio della Perugina, o meglio della “Società Perugina per la fabbricazione dei confetti”. Il tour inizierà dal laboratorio, che si trova in via Alessi, nei sotterranei di palazzo Ansidei, un luogo magico e unico rimasto intatto così come la Spagnoli lo ha lasciato nel 1914. Si proseguirà poi per le vie della città toccando luoghi cari agli inventori del Bacio, il cioccolatino divenuto uno dei simboli della città. Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni

Alle 16.30 si visitano invece la Basilica di San Domenico e il Museo di Papa Benedetto XI. Stanza dopo stanza, con una attenzione alla vetrata dei record del 1411, alta 23 metri, opera di Bartolomeo di Pietro e Mariotto di Nardo, si conoscerà la storia della basilica di San Domenico, ma anche di chi è passato in questo luogo silenzioso nell’arco dei secoli. Proprio qui sono custodite le reliquie di papa Benedetto XI, pontefice domenicano, e l’insieme delle sue raffinate vesti, ritrovate all’interno di un armadio e restituite all’originario splendore.

Costo della visita guidata euro 12 + 3 per l’ingresso al museo, gratuito fino ai 12 anni

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it