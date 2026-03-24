Marsciano ricorda l’eccidio dei fratelli Ceci

Sabato 28 marzo 2026 ricorre l’82mo anniversario della fucilazione di Armando, Giuseppe e Ulisse Ceci ad opera del regime fascista con l’accusa di renitenza alla leva

Sabato 28 marzo la comunità di Marsciano torna a ricordare e commemorare Armando, Giuseppe e Ulisse Ceci, giovani vittime della violenza perpetrata dal regime fascista che li fucilò in questo giorno del 1944 sulle mura del cimitero di Marsciano, dopo un sommario processo svoltosi presso la sala del Consiglio comunale per renitenza alla leva, poiché non si erano presentati alla chiamata alle armi della Repubblica Sociale Italiana.

Il programma della giornata, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Anpi e con l’associazione Arcus Morcella, si apre alle ore 10.30 con la deposizione di una corona presso il monumento a ridosso del Municipio in largo Garibaldi. La commemorazione proseguirà poi alle 11.45 presso il luogo di fucilazione e alle 12.15 presso il cimitero di Mercatello dove sono sepolte le salme.

Il programma prosegue nel pomeriggio, alle ore 17.00, presso il piccolo teatro di Morcella, con la proiezione del cortometraggio “28 marzo”, realizzato dall’associazione Gli Scavalcamontagne, in cui la tragedia dei giovani Ceci viene raccontata attraverso i commenti e le osservazioni di una compagnia teatrale che si appresta a mettere in scena la vicenda.

L’Amministrazione rivolge l’invito a tutta la cittadinanza a prendere parte ai momenti dedicati al ricordo dell’eccidio dei fratelli Ceci, organizzati in più luoghi e in diversi orari per permettere la più ampia partecipazione possibile.

“Ricordare insieme – afferma l’assessore alla cultura Michele Capoccia – significa custodire e rinnovare una memoria che non appartiene solo al passato, ma che continua a orientare il presente della nostra comunità. I valori di democrazia, libertà, pace e antifascismo evocati dal sacrificio dei fratelli Ceci diventano così parte viva della nostra identità collettiva, una bussola che ogni giorno può tradursi in scelte concrete e responsabili per il futuro del territorio”.