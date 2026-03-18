Marsciano, al via le domande per le borse di studio

a favore di studenti e studentesse iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado

La Regione Umbria con propria DGR 234 del 11/03/2026 ha deliberato l’avvio del procedimento riguardante la raccolta delle domande di borse di studio, per l’anno scolastico 2025/2026, a favore di studenti e studentesse iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. Le borse sono erogate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Saranno ammessi al beneficio studenti e studentesse appartenenti a famiglie con un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 10.140,00 euro.



Le domande vanno presentate al Comune di residenza dei soggetti interessati e compilate su un modello (allegato A) reperibile all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/it/news/borse-di-studio-ministero-dellistruzione-e-del-merito-a-s-2025-2026.



Il Comune di Marsciano invita, quindi, a presentare la domanda di ammissione al contributo entro la scadenza indicata, specificando di allegare copia di una attestazione Isee in corso di validità e di un documento di identità del richiedente. La domanda può essere inviata con una delle seguenti modalità:

* tramite pec all’indirizzo: comune.marsciano@postacert.umbria.it

* consegna a mano presso l’ufficio protocollo in Municipio.

I seguenti recapiti dell’ufficio servizi scolastici del Comune di Marsciano sono a disposizione per qualunque informazione o necessità relativa alla compilazione della domanda:

0758747248/249 – istruzione@comune.marsciano.pg.it.



Alla scadenza i Comuni procederanno con la fase istruttoria sulle domande pervenute, comunicando successivamente alla Regione Umbria il numero delle richieste accolte sulla base della corrispondenza ai criteri stabiliti. Successivamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito provvederà direttamente ad erogare le borse di studio.