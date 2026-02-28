La Rocca di Umbertide si illumina di verde per la Giornata delle malattie rare

Umbertide, ancora una volta, aderisce alla Giornata Mondiale delle Malattie Rare, in programma oggi, sabato 28 febbraio, un’iniziativa promossa a livello globale per dimostrare vicinanza ai tanti di noi che ne soffrono e per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle sfide che ogni giorno affrontano milioni di pazienti e le loro famiglie.

Per l’occasione, questa sera la Rocca di Umbertide si illuminerà di verde, colore simbolo della campagna internazionale, aderendo al progetto “Light a Monument”, promosso dalle associazioni Rare Special Powers – APS e Anffas “Per Loro” ETS – APS. Un gesto simbolico ma dal forte valore civile, che accende i riflettori su una realtà spesso poco conosciuta ma che purtroppo colpisce molti di noi che ne soffrono.

Il 28 febbraio è la Giornata internazionale delle malattie rare, istituita per la prima volta nel 2008 da EURORDIS con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sui bisogni e sulle necessità di una comunità che conta oltre 300 milioni di persone nel mondo, circa 30 milioni in Europa, di cui circa 2 milioni in Italia e circa 8mila in Umbria.

“Il nostro Comune ha scelto di aderire ancora una volta con convinzione a questa importante iniziativa per sensibilizzare la comunità sul tema delle malattie rare – afferma il Sindaco Luca Carizia –. Accendere di verde la Rocca significa accendere l’attenzione su tante storie di coraggio e di resilienza. Ogni passo verso una maggiore consapevolezza rappresenta un investimento in ricerca, assistenza e diritti, perché nessuno deve sentirsi solo di fronte alla malattia. Come Amministrazione sentiamo il dovere di sostenere queste battaglie di civiltà, promuovendo informazione, inclusione e vicinanza concreta alle famiglie coinvolte.”