Giornata della cura delle persone e del pianeta: a Perugia protagonisti gli studenti del “Volta”

Tra le esperienze proposte la “cura degli animali” presso il canile sanitario

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 28 febbraio ’26 – Studenti e docenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandro Volta” protagonisti ieri a Perugia della Giornata della Cura delle Persone e del Pianeta. Un giorno dedicato alla riscoperta e alla promozione del valore alla cura di noi e degli altri, della città e del pianeta in cui viviamo. Cura di ogni cosa, dell’umano e non solo.

Anche quest’anno nel capoluogo umbro, si è celebrata la Giornata che mette al centro le pratiche e i luoghi di cura del territorio che contribuiscono al nostro ben-essere personale e collettivo.

Come detto, protagonisti del progetto gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandro Volta” coinvolti in diversi significativi incontri presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale di Perugia, Residence Chianelli, Pronto Soccorso (Cura della salute); il Villaggio della carità della Caritas di Perugia (Cura degli impoveriti); il Centro Sereni – Opera Don Guanella (Cura delle persone fragili); la Comunità di Capodarco (Cura delle persone con disabilità).

Alcune classi infine si sono recate al Canile Sanitario ASL 2 (Cura degli animali) di Collestrada, dove hanno potuto conoscere i progetti per il contrasto al randagismo e a favore delle adozioni, attuati grazie ad una proficua collaborazione tra Usl, Dipartimento di medicina veterinaria e Sportello a 4 zampe della Provincia di Perugia.

Ad accogliere i ragazzi sono state Brigitta Favi, responsabile U.O.S. Randagismo e igiene urbana Usl Umbria1, e alcune volontarie del progetto Randagiamo.

Per gli studenti, complice anche la bella giornata di sole, c’è stata anche la possibilità di di condurre a spasso alcuni dei cani ospiti del canile fino al centro abitato di Collestrada. Inoltre hanno ricevuto le informazioni fondamentali che occorre conoscere se si intende far entrare un amico peloso nella propria vita.

La Giornata della Cura si svolge nell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi, a 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana ed è parte del Decennio della Cura (2020-2030).

La Giornata è promossa da: Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova.