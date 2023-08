Vivo a Colori punta sull’apertura di un nuovo consultorio

La serata si terrà presso la Rocca di Sant’Apollinare di Spina di Marsciano

La Rocca di Sant’Apollinare di Spina di Marsciano, complesso benedettino del 1200 di proprietà della Fondazione Istruzione Agraria, sarà la splendida cornice di una speciale serata dedicata all’arte, cultura, moda, truck food e solidarietà. “Le mille e una notte d’estate” è il titolo dell’evento promosso ed organizzato dall’associazione Vivo a Colori per venerdì 25 agosto (dalle ore 19) in occasione della fine della stagione estiva.

Il ricavato della serata servirà per l’acquisto di un lettino elettrico medicale per il nuovo consultorio a Spina, progetto pilota molto importante ideato e gestito da Vivo a Colori.

“Dopo aver donato il macchinario medicale alla Breast Unit dell’ospedale di Perugia, la nostra associazione – afferma la presidente Claudia Maggiurana – si è prefissata subito un nuovo obiettivo volto al sostegno del servizio pubblico. Lo scopo è quello di creare un ambiente di prevenzione e di informazione dove l’utente, in modo costante e continuativo, riesce ad avere a disposizione delle giornate di prevenzione ed informazione su varie tematiche legate alla salute”.

Molte le iniziative in programma venerdì a partire dall’accoglienza speciale dei trampolieri della Compagnia Piccolo Nuovo Teatro, per la prima volta a Sant’Apollinare, e della bravissima Karina Y muzio Artist, che sarà a disposizione di grandi e piccini per decorare i volti con un animazione magica. Prevista anche una cena food in cassettina, al costo di 20 euro a persona e 15 euro per i più piccoli, da prenotare chiamando i seguenti numeri: 3357157254 (Claudia) e 3389838664 (Beatrice). La degustazione comprende una selezione di prodotti del territorio locale ideata dalla Carneria la Spina, insieme al panino di Lac e al fritto de La Vecchia Frittoria di San Feliciano.

Durante la serata sarà possibile per gli amanti del pesce di lago poter inserire anche il fritto misto ed assaggiare il gelato artigianale del maestro Matteo Carloni. A disposizione anche il vino della Cantina La Spina di Moreno Peccia.

Dalle ore 20,15 alle 21,15 Elisabetta, membro della World Inter cultural Organization, regalerà ai presenti la magia, l’eleganza e la potenza della danza del ventre con, a seguire, il concerto di The Mercury Show. A chiusura della serata, intorno alle 23,30.