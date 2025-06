PA digitale 2026: alla Provincia di Perugia finanziamento per quasi un milione di euro

Per progetti che innalzano il livello di cyber security e facilitano il rapporto con gli utenti

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 24 giugno 2025 – Quasi un milione alla Provincia di Perugia dal bando “PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud Pa digitale 2026”, fortemente voluto dall’Unione delle Province italiane (UPI).

La Provincia di Perugia si è vista attribuire il finanziamento richiesto per cinque progetti, quasi tutti già realizzati con risorse proprie, che il bando prevedeva di riconoscere con fondi erogati in modalità “lump sum” (forfettari).

I progetti presentati sono tutti funzionali a dare attuazione alle indicazioni previste dalla direttiva Nis 2 (Direttiva sulla Sicurezza delle Reti e dei Sistemi Informativi), a cui la Provincia non sarebbe strettamente assoggettata, ma a cui si è voluta allineare per alzare comunque il proprio livello di Cyber Security. “Azioni queste – come fa notare il Sistema Informativo dell’Ente – che hanno risvolti significativi in termini di sicurezza informatica della struttura e dei cittadini che interagiscono con i servizi on line della Provincia”.

In particolare i progetti presentati riguardano sistemi per le opere pubbliche, per la Polizia Provinciale e per le concessioni stradali della viabilità.