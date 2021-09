Visita della presidente Tesei all’ospedale di Pantalla

Status point sul percorso di riattivazione dei servizi dopo la fase acuta della pandemia e ringraziamenti agli operatori sanitari

Lunedì 27 settembre la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, si è recata in visita istituzionale programmata all’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla per verificare il percorso di riattivazione dei servizi dopo la fase acuta della pandemia. Alla visita, durata circa un’ora e mezza, hanno partecipato anche altri rappresentanti istituzionali e della direzione dell’Usl Umbria 1.

La Presidente si è recata in tutti i reparti dell’ospedale parlando con i rispettivi direttori e confrontandosi con loro su varie tematiche e problematiche presenti o in prospettiva nell’ottica del miglioramento di alcuni servizi. Ha ringraziato i medici e tutti gli operatori sanitari impegnati nella gestione dell’emergenza Covid.

Tra gli ultimi servizi che sono stati riaperti c’è quello della riabilitazione in regime di ricovero (con sei posti letto), riattivato lo scorso 13 settembre. Nei mesi scorsi, invece, era stata ripristinata tutta l’attività chirurgica multidisciplinare programmata in regime di day surgery. Sono stati, inoltre, riattivati 25 posti letto in medicina, 12 in chirurgia e dallo scorso 7 giugno è stato riaperto anche il pronto soccorso h24 per tutte le emergenze ed urgenze. Ad oggi è stato stimato che saranno almeno 12mila le persone che entro l’anno ci accederanno (prima del Covid gli accessi annui erano di circa 17/18mila).