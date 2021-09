Esperti a confronto sulla “Malattia di Lafora”: meeting a Perugia e Assisi

“L’impegno è doveroso – spiega il dottor Prontera, medico genetista – la malattia appare particolarmente ingiusta, colpendo ragazzi tra i 12-16 anni fino a quel momento in salute, e progredendo lentamente ma inesorabilmente”

Prenderà il via lunedì 4 ottobre, alla Sala dei Notari di Perugia, il Meeting dedicato alla Malattia di Lafora, patologia genetica rara progressiva di cui sono affetti circa 300 pazienti nel mondo. L’Azienda Ospedaliera partecipa con i propri specialisti all’incontro scientifico- organizzato in collaborazione con il POST Officina Scienza Tecnologia di Perugia e con l’Associazione malattie rare Mauro Baschirotto – per fare il punto sulla ricerca e confrontarsi sulle terapie innovative.

Il meeting, al quale partecipano scienziati di caratura nazionale e internazionale, proseguirà martedì 5 ottobre a Santa Maria degli Angeli con una tavola rotonda per discutere gli aspetti terapeutici più innovativi e di come raggiungere, attraverso una sinergica azione, l’obiettivo di una cura. Sono due, in Umbria, le diagnosi di pazienti affetti da questa rara malattia (27 in tutta Italia).

“Da qui e dalla recente diagnosi posta in un giovane ragazzo umbro, la necessità di fare il punto sulle terapie – afferma il dottor Paolo Prontera, medico genetista del Centro di Riferimento Regionale di Genetica Clinica dell’Ospedale di Perugia, responsabile scientifico dell’evento – da quelle già in uso, ma per lo più palliative, a quelle più promettenti sviluppate all’estero. Nell’epilessia del neonato – continua Prontera – e del bambino una diagnosi eziologica precoce, quindi anche di natura genetica, può essere utile per definire il miglior trattamento, ed è così anche per la malattia di Lafora, seppure non si abbiano ancora terapie risolutive”.

Il prof. Alberto Verrotti – direttore della struttura complessa di Pediatria dell’Ospedale di Perugia – moderatore e componente del comitato scientifico, sottolinea: