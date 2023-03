Vinitaly 2023: Umbria naturally different

Il vino umbro si appresta a essere tra i protagonisti della 55esima edizione del Vinitaly , che si terrà a Verona Fiere dal 2 al 5 aprile prossimo. Il fil rouge che lega ogni aspetto della presenza umbra al salone del vino veronese, nel Padiglione 2 (stand A9/F9) , dall’allestimento al calendario di appuntamenti e animazioni dello spazio espositivo regionale, è riassunto nel claim “Umbria Naturally DIFferent”. Una sintesi dello stretto legame del vino con la natura della regione, con il territorio e le sue eccellenze, di cui il vino stesso è, senza dubbio, uno dei più noti ambasciatori nel mondo, e dell’attenzione crescente alla sostenibilità delle produzioni enologiche regionali. Proprio con l’obiettivo di comunicare tale legame, in linea con il nuovo brand “Umbria, Cuore verde d’Italia” , l’immagine dell’area eventi e il portale d’ingresso al padiglione Umbria sono curati dall’agenzia Armando Testa, in collaborazione con Umbria Top Wines.

Il ricco programma dello stand Umbria al Vinitaly prenderà il via con l’inaugurazione ufficiale, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, prevista per le ore 12,30 di domenica 2 aprile. Seguiranno approfondimenti, degustazioni e animazioni per tutta la durata della fiera veronese, che avranno come protagonisti il vino e il territorio umbro.