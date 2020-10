Videomessaggio di Tiziano Ferro alla Comunità Incontro di Amelia

E’ il messaggio inviato dal cantante Tiziano Ferro in un video indirizzato alla Comunità Incontro di Amelia e pubblicato sul profilo Facebook della struttura. “Ciao a tutti gli amici della Comunità Incontro, sono Tiziano e volevo mandarvi un messaggio di amicizia e grande supporto” dice all’inizio del video.

“Sono orgoglioso di voi, di quello che state facendo, dell’opportunità che vi state dando – continua Ferro rivolgendosi agli ospiti della Comunità – di cominciare a vedere la vita e a tornare ad essere parte del mondo come persone piene di amore e con la voglia di fare. Siamo venuti al mondo per questo, per aiutare gli altri. Grazie per il lavoro che fate – conclude l’artista -, per l’aiuto che date ai nuovi arrivati e vi auguro tutto il meglio”.

“Un messaggio carico di amore, forza e speranza per i nostri ragazzi – il commento della Comunità Incontro in merito al video -. Grazie Tiziano per le tue splendide parole. Ti aspettiamo a Molino Silla non appena sarà possibile”.