Ministro Bernini in visita alla Comunità Incontro Onlus di Amelia

“Non bisogna aver paura di sbagliare: l’errore ci aiuterà rendere migliore la nostra vita”

Visita in Comunità Incontro Onlus questa mattina ad Amelia per il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, da sempre vicina ai valori comunitari e molto attiva sui temi della dipendenza.

Ad accogliere il Ministro Bernini nella casa madre della Comunità fondata da Don Pierino Gelmini, il capo struttura Giampaolo Nicolasi, il Presidente Giuseppe Lorefice insieme al direttivo e allo staff dell’equipe multidisciplinare. Alla visita ha preso parte anche il Sen. Maurizio Gasparri e le autorità locali.

Il Ministro Bernini ha visitato gli spazi della struttura e si è intrattenuta a lungo con i ragazzi impegnati nel percorso di recupero, salutandoli ed ascoltando le loro emozionanti testimonianze. “Non bisogna aver paura di sbagliare – ha affermato il Ministro Bernini – l’errore è importante nella vita: chi vive cercando di non sbagliare mai vive senza vivere. Quindi si sbaglia, si soffre, si paga ma si ricomincia. Bisogna trasformare l’errore in qualcosa che renderà migliore il futuro della nostra vita. Grazie alla grande scuola di vita che è la Comunità Incontro Onlus per l’impegno nel recupero ed anche per la formazione e le opportunità didattiche che offre ai suoi ospiti”.

La Comunità Incontro Onlus nel tempo si è ampliata ed articolata per dare risposte sempre più mirate e all’altezza di uno scenario in continua evoluzione quale quello delle dipendenze. Il lavoro, secondo un approccio ergoterapico, e la formazione (a Molino Silla è presente anche una sezione distaccata dell’Istituto Onnicomprensivo di Amelia) sono infatti alla base del percorso terapeutico e del successivo reinserimento. Tanto che per offrire alle ragazze e ai ragazzi impegnati nel percorso di recupero l’opportunità di riacquisire le proprie risorse personali attraverso il lavoro, nei mesi scorsi la Comunità Incontro Onlus ha aderito ai piani formativi previsti dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, prevedendo cinque corsi di formazione destinati ai ragazzi ospiti della Comunità: “Applicativi per la gestione di un ufficio”, “Software e contabilità”, “Gestione del personale”, “Software e contabilità avanzato”, “Installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER)”. Tenuti a battesimo lo scorso mese di giugno proprio dal Ministro Bernini. I corsi sono una rilevante opportunità per i ragazzi e le ragazze che con grande fatica si stanno riappropriando della loro vita e guardano verso il loro futuro che testimonia la vicinanza e il supporto del mondo istituzionale all’opera comunitaria.