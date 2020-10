Prestigioso riconoscimento in campo oncologico per Lorenzo Brunetti

Il dottor Lorenzo Brunetti, ricercatore dell’Università degli Studi di Perugia, medico ematologo, specialista in leucemie acute, in servizio presso la struttura di Ematologia e Trapianto dell’Ospedale di Perugia, diretta dal professor Brunangelo Falini, si è aggiudicato il premio nazionale “Giovani Ricercatori 2020”.

Apprezzamenti alla attività dello scienziato perugino sono stati espressi, anche dal mondo accademico, che ha ricevuto lustro nel tempo dalla scuola di Ematologia costituita dal professor Massimo Martelli e oggi diretta dal professor Brunangelo Falini.

“La gestione dell’emergenza Covid in corso non deve farci dimenticare l’importanza di proseguire con forza la ricerca riguardante la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura delle altre patologie, che ogni anno continuano a far registrare migliaia di nuovi casi ogni anno – ha dichiarato il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero -. Se un giorno sconfiggeremo questi mali sarà anche per merito di ricercatori competenti quali il dottor Lorenzo Brunetti, a cui, anche a nome della comunità accademica, va il mio ringraziamento. Non dubito che il gruppo di ricerca da lui costituito presso il CREO grazie al finanziamento ricevuto darà un prezioso contributo alla ricerca sulle leucemie acute anche negli anni a venire”