Unistrapg: Giornata Mondiale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne

Previsto al campus un incontro di riflessione, con la partecipazione di rappresentanti di associazioni cittadine, forze dell’ordine, studenti dell’ateneo e delle scuole superiori cittadine

Perugia 20 novembre 2024 – Nella mattinata di lunedì 25 novembre (ore 12:00), giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Stranieri si mobilità promuovendo un incontro pubblico presso la Palazzina Valitutti del campus Unistrapg, al quale, insieme al rettore dell’ateneo Valerio De Cesaris e al direttore generale Giuliano De Stefanis, interverranno rappresentanti delle forze dell’ordine direttamente impegnate nel contrasto della violenza nei confronti delle donne, studenti dei corsi di lingua e di laurea dell’ateneo, rappresentanti dei dottorandi Unistrapg, studenti delle scuole superiori cittadine ed organizzazioni di settore, quali Libera…mente Donna e Omphalos.

Nel corso dell’evento verrà inaugurato un contatore di femminicidi, che comparirà a mo’ di banner su tutti gli schermi d’ateneo, e che verrà aggiornato mensilmente con i dati del Ministero degli Interni.

Per sollecitare attenzione e riflessione sui presidi di prevenzione e supporto alla violenza, verrà inoltre affisso al campus un pannello su cui le studentesse potranno riportare le proprie riflessioni in ordine alla domanda: “Cosa fai per evitare un’aggressione sessuale?”. L’evento è ad accesso libero.