Oro di Spello: Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta, Spello celebra l’olio nuovo dal 22 al 24 novembre

Spello, 21 novembre 2024 – Al via da venerdì 23 novembre, la 63ª edizione de l’Oro di Spello- Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta, la manifestazione che celebra l’olio nuovo espressione della storia, della cultura e della tradizione del territorio spellano promossa dal Comune di Spello in collaborazione con la Pro Loco Spello. Degustazioni, taverne, convegni, musica tradizionale umbra, passeggiate tra gli ulivi e i tradizionali carri storici, sono i principali appuntamenti del ricco cartellone proposto fino a domenica 24 novembre. “La rinnovata manifestazione spellana giunta alla sua 63esima edizione, una tra le più antiche dell’Umbria – commentano il sindaco Moreno Landrini, il vice sindaco e assessore alla Cultura David Pieroni e il presidente della Pro Loco Spello Fabrizio De Santis – alla dimensione di festa e folklore unisce importanti momenti di approfondimento, confronti generazionali, iniziative mosse da finalità educative e artistiche che hanno lo scopo di creare e rendere fertile quel contesto necessario ove si possa procedere, grazie ad un processo virtuoso di partecipazione tra le componenti sociali, alla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, alla sua promozione, con la consapevolezza di essere eredi e quindi responsabili di un patrimonio unico e ricco di saperi, un bene culturale e identitario”.

Domani, si inizia alle 16.30 con la “Bruschetta in Piazza” nell’atrio della Sala delle Volte a cura del Centro Sociale Costantino Imperatore a cui seguirà alle ore 18.00 l’apertura delle mostre fotografiche dedicate alla civiltà contadina che racconta i momenti della Festa della “Benfinita” a cura del Circolo Cine Foto Amatori Hispellum e alla documentazione della raccolta e della molitura delle olive a cura delle classi III della Scuola Primaria G. Ferraris di Spello. Durante i tre giorni della manifestazione, a partire dalle ore 20, e a pranzo di sabato e domenica, sarà possibile degustare piatti al profumo dell’olio nuovo alla Taverna Terziere Porta Chiusa Via Consolare, 90 (info e prenotazioni tel. 349.4930009) e alla Taverna Costantino Imperatore Piazza della Repubblica (info e prenotazioni tel. 347.5728798). La mattina di sabato 24 sarà dedicata alla scoperta del territorio con un’escursione guidata ad anello di circa due ore tra gli ulivi e il bosco lungo il cammino di Francesco a cura di Marco Parroni, guida ambientale escursionistica; l’evento è gratuito con prenotazione consigliata (info e prenotazioni: 347.5389088 – 0742.301009) con possibilità di concludere l’escursione con pranzo presso le taverne su prenotazione ed a pagamento. Prima della partenza con ritrovo a Porta Montanara sarà possibile compiere un tuffo nella storia con Ennio Angelucci presidente del Circolo Foto Amatori Hispellum.

In Piazza Kennedy a partire dalle ore 10.30 si svolgerà l’iniziativa “Leggiamo, a bassa voce! Flash mob per i 25 anni di Nati per Leggere” a cura delle operatrici e volontarie NpL. Nel pomeriggio a partire dalle ore 15 nella Sala polivalente in Piazza della Repubblica sarà allestito un mercatino dei prodotti tipici locali con pane, olio e tartufo a cura dei produttori del territorio e alle 15.30 nella Taverna Costantino Imperatore si svolgerà la Degustazione di Olio EVO “Pane e Olio – Assaggio e Degustazione” con la partecipazione di un assaggiatore Panel di APROL UMBRIA (prenotazioni: max 20 posti – info@prospello.it Tel. 0742.301009 a cura di Frantoi Aperti).

Alle 17.30 nella Sala dell’Editto del Palazzo comunale ci sarà un momento di approfondimento con il convegno su “Il Paesaggio e l’agricoltura a Spello” dedicato alla memoria del Rag. Giorgio Girolami. La giornata di domenica 24 sarà dedicata alla tradizione: si inizia la mattina con un’altra escursione questa volta tra gli ulivi e l’Acquedotto romano di circa 2 ore e sempre a cura di Marco Parroni. Dalle ore 10 in via Consolare-Corso Cavour – Piazza della Repubblica – Largo Mazzini Kennedy e Piazza della Repubblica saranno allestiti i “Carri storici della Festa della Benfinita” i carri agricoli in cui viene ricostruito un albero di olivo arricchito di salumi, formaggi e frutta quale premio di fine raccolta al caposcala a cura delle Associazioni Gli Amici di Acquatino – Gruppo Ombrikos – Centro Sociale San Felice – Gruppo Ricreativo di Santa Luciola – Terziere Porta Chiusa – Gruppo Pane e Olio – Forno Scarponi / Terziere Pusterola che metteranno in scena spaccati di vita contadina e cittadina recuperando i momenti tradizionali della raccolta e della lavorazione delle olive. Dalle ore 14.00 da Piazza Vallegloria partirà la sfilata del carro della frasca accompagnata dal suono dell’organetto attraverserà il centro storico fino a Piazza Kennedy in rappresentanza di tutti i gruppi partecipanti ed organizzatori della manifestazione. Alle 15.30 in Piazza della Repubblica da non perdere l’appuntamento in Piazza della Repubblica con la quarta “Rassegna della musica tradizionale umbra” con canti e balli della tradizione per festeggiare la “Benfinita” Concerto conclusivo della “Banda Bisunta” e la partecipazione dei gruppi musicali della tradizione in collaborazione con SonidUmbra.