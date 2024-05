Coop-Università per Stranieri Perugia, insieme per la raccolta di assorbenti e tamponi per l’igiene mestruale

L’Università per Stranieri di Perugia aderisce alla decima Giornata internazionale per l’igiene e la giustizia mestruale supportata dal Fund for Population Activities dell’Onu e dall’Unicef e assieme a Coop avvia una campagna di raccolta di assorbenti e tamponi, oltre che di sottoscrizione della petizione per l’abbassamento dell’Iva sugli assorbenti.

Da mercoledì 29 maggio saranno a disposizione delle box, nell’atrio di Palazzo Gallenga e della Palazzina Valitutti di Unistrapg, in cui volontariamente si potranno lasciare degli assorbenti.

A questi si aggiungerà un’intera fornitura di assorbenti ecologici donati da Coop Centro Italia.