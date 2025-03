Unistrapg: Asdrubali incontra la ministra Umarova all’Ambasciata dell’Uzbekistan

Perugia, 15 marzo 2025 – Si è svolto a Roma, presso l’Ambasciata dell’Uzbekistan, l’incontro tra il Prorettore dell’Università per Stranieri di Perugia, prof. Francesco Asdrubali, e la ministra dell’Istruzione dell’Uzbekistan, Khilola Uktamovna Umarova.

Nel corso del colloquio, la ministra ha espresso il forte interesse del Governo uzbeko per il rafforzamento dell’insegnamento della lingua italiana nelle scuole del Paese. L’Università per Stranieri di Perugia, già punto di riferimento internazionale nella formazione e nella diffusione della lingua e della cultura italiana, ha accolto con entusiasmo la proposta, che si inserisce in un ampio programma di cooperazione accademica.

L’iniziativa prevede l’assegnazione di borse di studio, programmi di aggiornamento per docenti e lo sviluppo di nuovi curricula scolastici. La Stranieri vanta storici rapporti bilaterali con le principali università uzbeke, dove l’italiano è già parte dell’offerta formativa, e si conferma il principale polo italiano per la preparazione dei futuri insegnanti di lingua italiana destinati all’Uzbekistan.

La ministra Umarova, a capo del Ministero che coordina 14 atenei pedagogici e l’intero sistema scolastico nazionale – con oltre 8,7 milioni di studenti e un tasso di natalità di un milione di nuovi nati ogni anno – ha sottolineato l’importanza strategica di questo progetto. L’investimento nell’insegnamento della lingua italiana rappresenta un’opportunità concreta per i giovani uzbeki di avvicinarsi all’Italia e all’Europa, in un contesto di crescente scambio culturale e di flussi turistici in continua espansione verso l’Asia centrale.

L’incontro ha segnato un significativo passo avanti nella collaborazione tra i due Paesi, ponendo le basi per un rafforzamento della cooperazione accademica e culturale tra Italia e Uzbekistan.