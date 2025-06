Unistrapg, nuovo Comitato Scientifico per la University Press

Perugia, 28 giugno 2025 – Si è costituito il nuovo Comitato Scientifico della Perugia Stranieri University Press (PSUP), la casa editrice dell’Università per Stranieri di Perugia. La riorganizzazione della sua governance segna l’avvio di una fase nuova per l’editoria accademica dell’Ateneo, in sintonia con le linee guida del Piano Strategico 2025–2027 e con il rinnovato slancio culturale promosso negli anni del Centenario.

La nuova composizione del Comitato è il risultato di un ampio e approfondito confronto tra direttori, docenti ed esperti di editoria, e ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo di PSUP come strumento centrale per la produzione e la diffusione del sapere scientifico. A guidare questa nuova fase è Salvatore Cingari, Direttore Scientifico, affiancato da Antonello Lamanna, Direttore Editoriale. Insieme a loro fanno parte del comitato scientifico Chiara Biscarini, Giovanni Capecchi, Emidio Diodato, Roberto Dolci, Federico Giordano, Gustavo Rella, Gabriele Rigano, Borbala Samu e Giovanna Zaganelli. Si tratta di un gruppo di studiosi di alto profilo, espressione della multidisciplinarietà culturale dell’Ateneo.

Il progetto editoriale della PSUP si articola in una rete di collane scientifiche, riviste e pubblicazioni monografiche che riflettono le aree di ricerca dei due dipartimenti universitari: Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo (LiLAIM) e Scienze Umane e Sociali Internazionali (SUSI). La casa editrice, oggi più che mai, si propone come una piattaforma aperta, rigorosa e accessibile. La produzione, senza escludere il formato cartaceo, avviene in formato prevalentemente digitale, ad accesso libero, per favorire una circolazione ampia e democratica del sapere.

Nel catalogo editoriale si trovano collane dedicate all’educazione linguistica e culturale, alla storia globale, alla critica delle idee, agli studi internazionali e comparati, ai saggi del dottorato, alla letteratura e al turismo. Accanto a queste si distingue la rivista Gentes, già riconosciuta tra le riviste scientifiche nazionali dell’Area 10 dall’ANVUR. Sono inoltre in fase di progettazione nuove collane e riviste, con l’intento di ampliare ulteriormente il raggio tematico e dialogare con i nuovi orizzonti della ricerca interdisciplinare.

La centralità della PSUP è stata riconosciuta anche nel Piano Strategico 2025–2027 dell’Ateneo, dove viene menzionata tra le priorità dell’area “Ricerca e Internazionalizzazione”, con l’obiettivo esplicito di potenziarne la visibilità, l’accessibilità e l’integrazione con le piattaforme digitali dell’Archivio Storico. L’obiettivo operativo “E.1 – Valorizzazione della Perugia Stranieri University Press” ne conferma l’importanza strategica nella politica culturale dell’Università.

«La promozione dell’University Press – ha dichiarato il direttore scientifico, Salvatore Cingari – fa parte di un insieme più ampio di iniziative sostenute dall’attuale governance per restituire centralità alla nostra Università nel panorama della cultura e della ricerca internazionale. Pubblicare con Unipress significa partecipare a una visione del sapere fondata sulla qualità scientifica, sul pensiero critico, sull’apertura linguistica e sulla valorizzazione delle differenze culturali, in un mondo che purtroppo torna a puntare sulle identità chiuse e sul conflitto di civiltà. Questo è il nostro impegno per il presente e per il futuro».

Con il nuovo Comitato Scientifico e una rinnovata energia progettuale, l’Unipress della Stranieri si prepara ad affrontare le nuove sfide dell’editoria accademica, promuovendo saperi inclusivi, accessibili e capaci di contribuire al dibattito culturale e scientifico nazionale e internazionale.