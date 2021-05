Unistra: il Rettore De Cesaris vara la squadra dei delegati e dei referenti rettorali. La lista completa

È da oggi operativa la squadra dei delegati e referenti rettorali composta per il triennio 2021-2024 da Valerio De Cesaris, neorettore dell’Università per Stranieri di Perugia per il sessennio 2021-2027.

Quindici le deleghe, di cui avranno complessivamente la responsabilità diciotto docenti dell’Ateneo.

Le novità più significative della “squadra di governo” voluta da De Cesaris sono rappresentate dalle deleghe alle attività di “Fundraising e progettazione europea”, “Politiche per la sostenibilità”, “Progetto Alumni” (la comunità di tutti gli ex alunni dell’Università per Stranieri di Perugia) e “Politiche per l’Inclusione” assunte rispettivamente dai docenti Chiara Biscarini, Maura Marchegiani, Michele Dantini e Stefania Tusini che sono state istituite per la prima volta.

Altro dato da sottolineare è la delega alle “Relazioni Internazionali”, che non sarà gestita da un solo docente ma da un pool di quattro tra professori associati e ordinari, data l’importanza istituzionale e strategica che questo settore riveste per l’Ateneo di Palazzo Gallenga.

Valerio De Cesaris ha anche istituito – ineditamente, rispetto al passato – le figure dei “referenti rettorali” che per il triennio 2021-2024 saranno i docenti Carlo Belli (per la rete delle Università per la pace), Maura Marchegiani (per la rete delle Università sostenibili), Francesco Duranti (per i rapporti con il Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” – Villa Umbra) e Stefano Ragni (per i rapporti con A.Gi.Mus. e con ANBIMA, ovvero il settore delle attività musicali).

La carica di Prorettore verrà assunta da Giovanna Zaganelli, docente ordinario di Semiotica e già direttrice de Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Ateneo.

Le deleghe relative alle attività di “Comunicazione” e della “Ricerca” rimarranno in capo al rettore, almeno per il triennio in corso.

“L’Università per Stranieri entra in una stagione nuova e il varo di una squadra di governo, che oggi annunciamo, coincide con il progressivo ritorno alla normalità, con l’attenuarsi della crisi sanitaria e l’inizio della ripresa economica. La sfida che il nostro prestigioso Ateneo ha di fronte è quella di coniugare la sua missione storica, centrata sulla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, e l’apertura alle grandi questioni del nostro tempo, che chiamano ogni università allo sforzo di creare percorsi formativi innovativi e realmente professionalizzanti per gli studenti. Per questo ho voluto alcune deleghe nuove: la Sostenibilità, per implementare le politiche indicate dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l’Inclusione, che comprende l’attenzione a disabilità, parità di genere, intercultura, il Fundraising e la progettazione, per essere più all’interno dei programmi di rilancio culturale del territorio, attraverso partenariati e collaborazioni sia con le istituzioni locali sia con università e enti internazionali. Sempre in quest’ottica, ho voluto potenziare la squadra dei delegati alle Relazioni internazionali, che sono per l’Università per Stranieri un ambito di primaria importanza. Ho voluto inoltre nominare prorettrice la prof.ssa Giovanna Zaganelli, che è docente presso Palazzo Gallenga da molti anni e che condivide con me l’impegno a connettere in maniera rinnovata l’Università per Stranieri alle tante realtà istituzionali, culturali e produttive di Perugia e del suo territorio, per creare sinergie fruttuose, a beneficio dell’intera cittadinanza”.

Di seguito la lista completa dei settori operativi in delega e dei rispettivi incaricati:

Prorettrice Prof.ssa Giovanna Zaganelli

Delegati per il triennio 2021-2024 (scadenza 30 maggio 2024):

Didattica, prof.ssa Stefania Scaglione Editoria, prof. Gabriele Rigano Erasmus e mobilità internazionale, prof.ssa Federica Guazzini Formazione, prof.ssa Francesca Malagnini Fundraising e progettazione europea, prof.ssa Chiara Biscarini Innovazione tecnologica e flussi informativi, prof. Valentino Santucci Orientamento e promozione dell’offerta formativa, prof. Antonio Allegra Politiche per la sostenibilità, prof.ssa Maura Marchegiani Politiche per l’inclusione, prof.ssa Stefania Tusini Progetto Alumni, p Michele Dantini Relazioni internazionali, prof. Roberto Dolci, prof.ssa Federica Guazzini, prof.ssa Giovanna Scocozza, prof. Enrico Terrinoni Servizi agli studenti, prof. Federico Niglia Stage e job placement, prof. Rolando Marini Terza Missione e impatto sociale, prof.ssa Donatella Padua Valorizzazione del patrimonio documentale d’Ateneo, prof. Roberto Vetrugno

Referenti per il triennio 2021-2024 (scadenza 30 maggio 2024):