Un’idea per la vita Onlus ha presentato il calendario 2024

L’evento all’Accademia di Belle Arti che è stato anche il set dello shooting fotografico – I fondi che verranno raccolti saranno devoluti per l’acquisto di un lettino per l’ospedale di Branca

È stato presentato mercoledì 20 settembre il calendario 2024 di Un’idea per la vita Onlus. L’associazione, che opera nel territorio regionale da quattro anni, ha come obiettivo quello di sensibilizzare in merito all’importanza della prevenzione, nella diagnosi delle malattie oncologiche femminili.

L’evento di presentazione del calendario si è tenuto presso l’Aula magna dell’Accademia di Belle Arti di Perugia, per cui era presente la direttrice Tiziana D’Acchille insieme alla presidente della Onlus Laura Cartocci che ha illustrato l’iniziativa. Presente anche tutto il direttivo dell’associazione composto da Nicoletta Utzeri, Euro Sereni e Andrea Conversano. Hanno inoltre preso parte all’evento l’assessore Edi Cicchi in rappresentanza del Comune di Perugia ed Erika Borghesi consigliera della Provincia di Perugia, entrambe presenti nella doppia veste istituzionale e di madrine dell’associazione.

Il calendario, alla sua terza edizione, porta la firma creativa del fotografo irlandese Paul Robb, docente all’Accademia di Belle Arti di Perugia e collaboratore di Steve Mc Curry, che ha scelto gli spazi, le aule e i laboratori dell’accademia, gentilmente concessi dal presidente Mario Rampini, come set per lo shooting fotografico. In staff anche la hair stilist Alba Asa e la make-up artist Simona Toni con il suo team, che hanno curato l’immagine delle modelle.

Protagoniste del calendario dodici dottoresse umbre che sostengono l’associazione nelle attività di sensibilizzazione delle donne all’importanza della prevenzione. “Un anno può fare la differenza” è lo slogan del calendario 2024 o, meglio, l’esortazione con la quale le dottoresse invitano le donne a prendersi cura costantemente di se stesse. Nello specifico si tratta di medici professionisti che con le loro specializzazioni sono quotidianamente a supporto delle pazienti oncologiche ovvero le dottoresse Teresa Tedesco, medicina preventiva; Silvia Caproni, ginecologa; Maria Francesca Currà, oncologa; Girolmina Crigna, pneumologa; Annalisa Calisti, chirurgo vascolare; Cristiana Cociani, terapia del dolore; Maria Giovanna Pasimeni, medico radiologo senologo; Maria Chiara Giraldo, nutrizionista; Beatrice Susta, farmacista; Elena Coletti, psicologa; Laura Porrozzi, chirurgo plastico estetico, e Patrizia Rovaglia, fisioterapista.