Umbria Cinema a Todi: conclusa la quarta edizione, Carlo Verdone anima il pubblico di Piazza del Popolo e riceve il Premio Gigi Proietti

Si è concluso a Todi domenica 15 settembre, Umbria Cinema, il Festival con direttore artistico Paolo Genovese, promosso da Regione Umbria e dal Comune di Todi. La serata, condotta da Gabriella Germani, ha concluso questa edizione di grande successo costituita da un’anteprima nazionale, 13 proiezioni gratuite, una mostra fotografica, 8 premi consegnati, 3 presentazioni di libri, 50 ospiti e oltre 4000 presenze nelle tre serate tra Teatro Comunale e Piazza del Popolo, e alle proiezione al Cinema Nido dell’Aquila.

Dopo le premiazioni dei film in concorso di sabato sera, il palco di Piazza del Popolo ha ospitato una grande icona del cinema italiano: Carlo Verdone, a cui è stato consegnato il Premio Gigi Proietti dalla Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. L’attore romano, interprete di tanti indimenticabili successi, intervistato dalla giornalista Gloria Satta, ha ripercorso per il pubblico presente la sua lunga carriera come attore e regista. Non sono mancati divertenti aneddoti, così come i ricordi relativi al suo rapporto con Sergio Leone, Ennio Morricone e Alberto Sordi.

La serata è proseguita con la presentazione del libro “Ennio Morricone, il genio, l’uomo” alla presenza dei due autori: il giornalista Valerio Cappelli e Marco Morricone, figlio del celebre compositore premio Oscar, scomparso nel 2020.

Il regista Massimiliano Bruno ha poi presentato le performance di due allievi del suo laboratorio delle Arti Sceniche. Si sono esibiti Caterina Lucente e Andrea Corallo.

Dopo la presentazione del film fuori concorso “Amici per Caso”, con la presenza sul palco il regista e produttore Max Nardari insieme agli attori protagonisti Filippo Contri e Filippo Tirabassi, è poi stata la volta di un’anteprima nazionale. Il Festival si è concluso con la presentazione e proiezione in anteprima della prima puntata della nuova serie di Rai Fiction “I casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente” con Elena Sofia Ricci. Presenti a Todi il regista Kiko Rosati e l’attore Fausto Maria Sciarappa.

“Un’edizione di grande successo che fa della nostra regione una terra di cultura e di spettacolo – ha dichiarato a commento dell’iniziativa Paola Agabiti, assessore alla Cultura e Turismo della Regione Umbria – La quarta edizione di Umbria Cinema ha visto sfilare sul grande palco allestito nella Piazza principale di Todi, grandi attori, registi e sceneggiatori, ma sul palco non è mancata la musica, così come le proposte di lettura, a dimostrazione che il mondo della cultura non ha confini. Questo importante evento dunque, si conferma come un appuntamento di successo che attira un numero sempre più elevato di spettatori non solo nella città di Todi. Una vetrina per l’Umbria all’insegna della cultura quindi, per la quale abbiamo lavorato investendo su una promozione integrata del territorio e multisettoriale. In questi anni abbiamo richiamato l’interesse delle case cinematografiche anche attraverso contributi per quelle produzioni che accenderanno le luci sulle nostre città, sui nostri borghi e su tutte le meraviglie ambientali che della nostra regione”.

Per Antonino Ruggiano, Sindaco di Todi, “Umbria Cinema, con la grande partecipazione registrata in Piazza, in Teatro, al Nido dell’Aquila, ai Portici Comunali, alla Sala Affrescata e negli altri spazi nei quali si è svolto il Festival, si è confermata la manifestazione ideale per esaltare l’offerta culturale della città, grazie alla capacità di programmazione della Regione e alle scelte artistiche del direttore Paolo Genovese. L’attenzione del pubblico e dei mezzi di informazione ha consacrato definitivamente l’evento nato appena quattro anni, sia nel format che nella location, dando a tutti gli attori coinvolti lo slancio per lavorare da subito alla prossima edizione, affinché possa risultare ancora più ricca e articolata consolidando la propria posizione tra le più importante kermesse cinematografiche nazionali”.