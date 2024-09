Report del progetto “Borghi d’Argento” riservato agli ultra 65enni

E’ un bilancio positivo quello del progetto “Borghi d’Argento” finanziato con fondi Pnrr e riservato ai comuni di Parrano, San Venanzo e Ficulle. Ieri in un incontro promosso da Parrano, comune capofila, nella sede della pro loco di Cantone, si è fatto il punto della situazione alla presenza dei Sindaci di Parrano e San Venanzo (quello di Ficulle assente per un impegno istituzionale) e delle cooperative sociali Il Quadrifoglio e Nuova Comunità. Secondo quanto reso noto dal Sindaco di Parrano il progetto, iniziato il 24 gennaio di quest’anno e che si concluderà a dicembre 2025, ha già assicurato 96 trasporti verso ambulatori specialistici all’interno dell’Asl 2 o a Perugia, l’ambulatorio psicologico ha preso in carico 11 persone, sono state assicurate in molte famiglie due ore settimanali di attività di supporto socio-sanitario e attività ludico ricreative 1 a Parrano e 2 a San Venanzo.

Complessivamente dei servizi di “Borghi d’Argento” ne ha usufruito l’8,8 per cento dei cittadini ultra sessantacinquenni aventi diritto. L’ottimo risultato, secondo i Sindaci dimostra quanto sia giusto e utile attivare servizi territoriali piuttosto che concentrarli nei grandi centri lontano dall’utenza. Il Sindaco di San Venanzo ha sottolineato l’importanza e il valore dell’iniziativa ed ha chiesto che si inizi a pensare al prosieguo dell’esperienza anche dopo la scadenza del 2025. Le rappresentanti delle cooperative hanno spiegato i contenuti e le modalità del servizio ed hanno risposto alle domande del folto pubblico presente. La manifestazione si è conclusa con l’esibizione del Coro della Meglio Gioventù di Fabro scalo guidato dalla fisarmonica di Annalisa Piazzai a cui ha fatto seguito un rinfresco.