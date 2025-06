Todi, 70.000 i pasti caldi preparati nelle mense scolastiche

Approfittando degli ultimi giorni di scuola, nelle scorse settimane il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano l’assessore alle politiche scolastiche Alessia Marta hanno programmato un tour nelle mense scolastiche di competenza comunale. Un modo per salutare i baby cittadini iscritti nei vari plessi e raccogliere le osservazioni del personale impegnato nel servizio sino al 30 giugno al fine di possibili miglioramenti al momento della ripartenza, a settembre.

Sono oltre 70.000 i pasti che vengono forniti durante l’anno scolastico: 36.200 quelli ai bambini delle scuole dell’infanzia e oltre 34.000 quelli invece con destinatarie le scuole primarie e la prima G della scuola media di Pantalla, con una media giornaliera significativa per un servizio così importante e per certi versi delicato, tanto più che da molti anni l’Amministrazione comunale ha fatto la scelta di mantenere in tutte le scuole la cucina autonoma, nella quale vengono quindi preparati i pasti caldi. Unica eccezione il plesso di Pantalla che ospita la primaria e la secondaria di primo grado, i cui alunni vengono riforniti dall’infanzia di Pian di San Martino.

“Si tratta di una decisione – sottolinea il Sindaco Antonino Ruggiano – che ha senza dubbio dei costi più alti ma il tutto a fronte di risultati in termini di qualità decisamente superiori ad un servizio esternalizzato, come ormai avviene altrove quasi ovunque. E’ un’idea che ha trovato conferma nel corso degli incontri-pranzo di questi giorni, con una soddisfazione altissima da parte dei bambini, delle famiglie e delle insegnanti”.

Le mense hanno tutte lo stesso menù, che varia di settimana in settimana e che è condiviso e validato dal servizio nutrizionale della Asl. Per gli alimenti è previsto l’utilizzo di prodotti provenienti da coltivazione biologica e da filiera corta, con garanzie certificate in termini di qualità, salubrità e sostenibilità ambientale. Ogni giorno, poi, i “clienti” sono chiamati a compilare una scheda di gradimento delle singole portate, della buona preparazione e del servizio di cui hanno appena usufruito.

“Quello delle mense scolastiche – commenta l’assessore Alessia Marta – è costantemente al centro dell’attenzione degli uffici comunali competenti, perchè sappiamo che ha anche una innegabile valenza educativa e un riflesso sugli stili di vita dei bambini e degli adolescenti: il rapporto con le famiglie è costante e improntato alla piena collaborazione”.

Da settembre vi sarà la novità dell’entrata in funzione della nuova mensa annessa alla scuola media Cocchi-Aosta, la cui ultimazione avverrà entro la fine di luglio, per poi essere inaugurata a settembre al rientro di tutta la comunità scolastica.