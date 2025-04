Todi: individuato B&B abusivo in centro storico

A Todi prosegue il contrasto all’abusivismo in ambito turistico. Nei giorni scorsi, la Polizia Locale guidata dal Maggiore Giuseppe Padricelli, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha individuato e sanzionato in pieno centro storico un’altra attività ricettiva, nello specifico un B&B, che è risultata priva di qualsiasi autorizzazione.

Il sopralluogo è avvenuto, dopo un’accurata fase di monitoraggio, durante lo scorso fine settimana in presenza di ospiti, acclarando così in flagranza l’esercizio abusivo. Il titolare del B&B, assente al momento della verifica, è stato convocato per la consegna del verbale e la comunicazione di avvio di tutti gli ulteriori accertamenti di tipo tributario e fiscale da parte degli uffici comunali competenti e dell’Agenzia delle Entrate per il tramite delle Fiamme Gialle.

A Todi il “giro di vite” contro l’abusivismo nel comparto turistico è in corso da circa un anno e mezzo. Risultano essere ormai diverse decine le attività pesantemente sanzionate, pressoché tutte nel settore extralberghiero, la maggior parte nelle campagne ma anche all’interno dello stesso centro storico Il rafforzamento dei controlli, oltre a ricevere l’apprezzamento delle associazioni di categoria sia a livello regionale che nazionale, ha prodotto anche gli attesi effetti preventivi, con un aumento significativo delle richieste di regolarizzazione da parte di attività in precedenza non registrate correttamente.

“Quello che abbiamo inteso far passare – evidenzia il Sindaco Antonino Ruggiano – è innanzitutto un messaggio di legalità e di equità, ma anche una forma di garanzia verso i tanti turisti, italiani e stranieri, che vogliono soggiornare a Todi e che lo devono poter fare in un contesto di massima sicurezza sotto tutti i punti di vista”.

L’attività congiunta di Polizia Locale e Guardia di Finanza, da più parti additata ad esempio, continuerà in modo costante, con controlli sia sul territorio che tramite il monitoraggio delle presenze su Internet delle strutture che offrono ospitalità sul territorio, intensificando le verifiche durante la stagione turistica ormai avviata.