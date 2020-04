Todi: riapre la biblioteca comunale. Si osserveranno orari ridotti e restrizioni

Riapre dopo un periodo di chiusura forzata la Biblioteca Comunale Lorenzo Leoni di Todi, anche se con un’attivazione parziale dei servizi, in rispetto delle normative vigenti. La ripartenza è prevista dal prossimo 20 aprile.

Restano chiusi il prestito locale e la possibilità di restituire fisicamente i libri nella sede della Biblioteca, ma è possibile usufruire di servizi digitali da noi messi a disposizione.

Si ricorda, a tale proposito, che la nostra struttura aderisce, tramite la Regione Umbria, al progetto nazionale denominato Media Library On Line (https://umbria.medialibrary.it ), che permette agli utenti l’accesso ad una quantità vastissima di risorse digitali (ebook, quotidiani e periodici, musica, e-learning, ecc.) in modo del tutto gratuito. Per aderire e utilizzare MLOL è sufficiente essere iscritti alla nostra Biblioteca ed avere una mail alla quale spedire le credenziali per l’accesso. L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per questo piccolo passo in avanti verso gli utenti ed i cittadini, valutandolo come un’azione di buon auspicio in vista di una ripresa delle attività culturali nella nostra Città e nel nostro Paese. La Biblioteca, è inoltre aperta alle richieste bibliografiche o per la ricerca di contatti con altre strutture (ovviamente, è escluso il prestito interbibliotecario). A breve nel sito web del Comune di Todi, e specificatamente nella pagina dedicata alla Biblioteca, https://www.comune.todi.pg.it/it/page/biblioteca-comunale-lorenzo-leoni, saranno disponibili contenuti e suggerimenti utili circa blog di lettura, pagine facebook, Opac, eventi web, videoletture e molto altro, per restare sempre informati e collegati a ciò che più amiamo: i libri e il loro mondo.