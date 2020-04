Quarantena insieme alla birra: al via la “Social Beer Week”. Iniziativa promossa dai Mastri Birrai umbri

Il coronavirus non ferma la Beer Week. Sebbene in forma diversa e alternativa, i Mastri Birrai umbri hanno deciso di non rinunciare a questa manifestazione e hanno così promosso la SocialBeer Week. Dal 20 al 26 aprile, quindi, sarà possibile partecipare a questa iniziativa del birrificio agricolo con sede a Gualdo Cattaneo e uno dei fondatori del Consorzio della birra italiana che tutela le produzioni artigianali con materie prima made in Italy.