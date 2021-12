“Ritorno di fiducia negli umbri. Lavoriamo per il futuro dei giovani”

È quanto affermato dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, durante la conferenza stampa di fine anno.

La presidente ha sottolineato, così come precedentemente illustrato dagli assessori nel corso della conferenza, i numerosi campi in cui si è concentrata l’opera della Giunta,

“Tra questi – ha detto – ricordo il grande lavoro di ottimizzazione delle società e agenzie partecipate, sulla quale non mi dilungherò perché ne abbiamo parlato da poco in occasione del primo resoconto sociale che ha raccontato ai cittadini cosa le partecipate fanno a favore della comunità umbra. Una riorganizzazione che ha portato a efficientamento dei servizi e notevoli risparmi. Tra le partecipate non posso non soffermarmi sulla Sase. Abbiamo compiuto una grande operazione di ricapitalizzazione per salvare una infrastruttura strategica per la nostra regione, per collegare l’Umbria al mondo e viceversa. Anche qui i dati 2021 ci stanno dando ragione così come i primi collegamento confermati. Tra questi, per la prima volta, il volo sul principale aeroporto di Londra con British che permetterà di arrivare in un hub internazionale e che ci collegherà con 70 Paesi”.